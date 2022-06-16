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Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
5.0
1
Найти аналог
Автотрансфор­маторы
    Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
    Арт. О00000013390
    5.0
    1
    Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
    Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
    Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
    Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
    Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
      Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
      Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
      Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
      Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)
      Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)

      Автотрансформатор (ЛАТР) Ресанта TDGC2-5K (5kVA)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013390
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ресанта
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Латвия
      Тип
      		ЛАТР
      Мощность, кВт
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Автотрансформатор Ресанта ЛАТР TDGC2-5 - однофазный прибор, который работает от сети 220 В и используется для постоянного удержания заданного напряжения. Автотрансформатор применяется для защиты оборудования при постоянных перегрузках в электросети, а также для проведения тестов электроприборов в режиме перегрузок. Данная модель обеспечивает работу электроприборов общей мощностью до 5 кВа.

        Преимущества

        • Благодаря встроенному вольтметру, легко контролировать рабочее состояние автотрансформатора Ресанта ЛАТР TDGC2-5
        • Для удобства подключения электроприборов автотрансформатор оснащен удобными клеммами
        • Специальные отверстия в боковых частях корпуса обеспечивают естественное воздушное охлаждение, что защищает прибор от перегрева
        • Настройка прибора осуществляется при помощи удобной ручки - можно быстро отрегулировать автотрансформатор
        • Лабораторный автотрансформатор (ЛАТР)
        • Может использоваться при наладке и тестировании промышленного и бытового электрооборудования
        • Металлический корпус
        • Небольшой вес
        • Малые габариты