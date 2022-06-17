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Пожарный багор
4.5
2
Найти аналог
Средства пожарной защиты
    Пожарный багор
    Арт. 77777X68822
    4.5
    2
    Пожарный багор

      Пожарный багор

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X68822
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Тип
      		пожарный багор
      Материал
      		сталь
      Габариты, мм
      		200x2000
      Вес, кг
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Багор пожарный Ярпожинвест, металлический - предназначен для расчистки места тушения пожара, вскрытия кровли, стен, перегородок, обрешетки, стропил, обшивки и других частей горящих зданий, для сваливания труб и печей, а также для растаскивания горящих материалов. Багор состоит из стального крюка с копьем, приваренного к стальной трубе и кольца-рукоятки, изготовленной из стального прутка, приваренного на другом конце отрезка трубы.