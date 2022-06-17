пожарный багор

Багор пожарный Ярпожинвест, металлический - предназначен для расчистки места тушения пожара, вскрытия кровли, стен, перегородок, обрешетки, стропил, обшивки и других частей горящих зданий, для сваливания труб и печей, а также для растаскивания горящих материалов. Багор состоит из стального крюка с копьем, приваренного к стальной трубе и кольца-рукоятки, изготовленной из стального прутка, приваренного на другом конце отрезка трубы.