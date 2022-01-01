Багор пожарный цельнометаллический Ярпожинвест БПЦ (Р) - предназначен для разборки при тушении пожара кровель, стен, перегородок, стропил и других частей горящих зданий, для сваливания труб с печей, а также для растаскивания горящих материалов. Багор БПЦ входит в комплект пожарных машин. Инструмент пожарный немеханизированный предназначен для проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара. Он представляет собой цельнометаллический стержень. Изготавливается из металлического прутка, на конце которого насажен крюк с копьем, а па другом конце насажена кольцевая рукоятка.