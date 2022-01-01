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Багор пожарный цельнометаллический Ярпожинвест БПЦ (Р)
Найти аналог
Средства пожарной защиты
    Багор пожарный цельнометаллический Ярпожинвест БПЦ (Р)
    Арт. О00000025161
    Багор пожарный цельнометаллический Ярпожинвест БПЦ (Р)

      Багор пожарный цельнометаллический Ярпожинвест БПЦ (Р)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000025161

      Характеристики

      Производитель
      		Ярпожинвест
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пожарный багор
      Длина, мм
      		200
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Багор пожарный цельнометаллический Ярпожинвест БПЦ (Р) - предназначен для разборки при тушении пожара кровель, стен, перегородок, стропил и других частей горящих зданий, для сваливания труб с печей, а также для растаскивания горящих материалов. Багор БПЦ входит в комплект пожарных машин. Инструмент пожарный немеханизированный предназначен для проведения аварийно-спасательных работ при тушении пожара. Он представляет собой цельнометаллический стержень. Изготавливается из металлического прутка, на конце которого насажен крюк с копьем, а па другом конце насажена кольцевая рукоятка.