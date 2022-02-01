Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80
Арт. X1694512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Габариты, мм
|715x450x430
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Длина, мм
|715
- Aquasystem (Аквасистем) VAO 80 предназначен для поддержания постоянного давления и смягчения гидравлических ударов воды в бытовых и промышленных установках. Вариант исполнения - горизонтальный для установки на пол.
Преимущества
- Плавное изменение давления в системе водоснабжения
- Аккумулирование воды под давлением
- Защита насоса от кратковременных включений
- Снижение последствий гидроудара