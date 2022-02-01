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Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80
5.0
2
Найти аналог
Гидроаккумуляторы
    Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80
    Арт. X1694512
    5.0
    2
    Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80
    Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80
      Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80
      Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80

      Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1694512
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquasystem
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Габариты, мм
      		715x450x430
      Длина, мм
      		715
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Aquasystem (Аквасистем) VAO 80 предназначен для поддержания постоянного давления и смягчения гидравлических ударов воды в бытовых и промышленных установках. Вариант исполнения - горизонтальный для установки на пол.

        Преимущества

        • Плавное изменение давления в системе водоснабжения
        • Аккумулирование воды под давлением
        • Защита насоса от кратковременных включений
        • Снижение последствий гидроудара