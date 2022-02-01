Гидроаккумулятор Aquasystem VAO 80

Преимущества

Плавное изменение давления в системе водоснабжения

Аккумулирование воды под давлением

Защита насоса от кратковременных включений

Снижение последствий гидроудара

Aquasystem (Аквасистем) VAO 80 предназначен для поддержания постоянного давления и смягчения гидравлических ударов воды в бытовых и промышленных установках. Вариант исполнения - горизонтальный для установки на пол.