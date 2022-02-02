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Расширительный бак Aquasystem VR 18
5.0
2
Найти аналог
Расширительные баки для систем отопления
    Расширительный бак Aquasystem VR 18
    Арт. X1694506
    5.0
    2
    Расширительный бак Aquasystem VR 18

      Расширительный бак Aquasystem VR 18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Арт. X1694506
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Aquasystem
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Цвет
      		красный
      Монтаж
      		настенный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      18 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Расширительный баки Aquasystem мембранного типа серии VR предназначен для компенсации расширения теплоносителя при изменении температуры в системах отопления закрытого типа и поддержания в них рабочего давления. В таких системах теплоноситель не имеет контакта с воздухом, тем самым сохраняется производительность и увеличивается долговечность отопительного оборудовании.  Конструкция бака состоит из металлического бака-емкости и резиновой мембраны, находящейся внутри самого бака, служащей для разделения теплоносителя и полости с воздухом. Мембранный бак изготовлен из высококачественных материалов, покрашен порошковой эмалью красного цвета.

        Преимущества

        • Диаметр 280 мм. Высота 365 мм
        • Присоединительный размер 3/4" н.р.
        • Диапазон рабочих температур: -10...+100 °С
        • Максимальное рабочее давление 8 атм.
        • Давление воздуха внутри бака 1,5 атм.
        • Бак выполнен без опор
        • Корпус бака - углеродистая сталь
        • Окраска порошковая
        • Фланец из оцинкованной стали
        • Заменяемая мембрана изготовлена из EPDM