Расширительный бак Aquasystem VR 18

Преимущества

Диаметр 280 мм. Высота 365 мм

Присоединительный размер 3/4" н.р.

Диапазон рабочих температур: -10...+100 °С

Максимальное рабочее давление 8 атм.

Давление воздуха внутри бака 1,5 атм.

Бак выполнен без опор

Корпус бака - углеродистая сталь

Окраска порошковая

Фланец из оцинкованной стали

Заменяемая мембрана изготовлена из EPDM

Расширительный баки Aquasystem мембранного типа серии VR предназначен для компенсации расширения теплоносителя при изменении температуры в системах отопления закрытого типа и поддержания в них рабочего давления. В таких системах теплоноситель не имеет контакта с воздухом, тем самым сохраняется производительность и увеличивается долговечность отопительного оборудовании. Конструкция бака состоит из металлического бака-емкости и резиновой мембраны, находящейся внутри самого бака, служащей для разделения теплоносителя и полости с воздухом. Мембранный бак изготовлен из высококачественных материалов, покрашен порошковой эмалью красного цвета.