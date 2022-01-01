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Бак для отопления Aquasystem VR 24 экспансомат
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Расширительные баки для систем отопления
    Бак для отопления Aquasystem VR 24 экспансомат
    Арт. X1694513
    Бак для отопления Aquasystem VR 24 экспансомат

      Бак для отопления Aquasystem VR 24 экспансомат

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1694513

      Характеристики

      Производитель
      		Aquasystem
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Глубина, мм
      		280
      Цвет
      		красный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мембранный расширительный бак для закрытых систем отопления (экспансомат) Aquasystem (Аквасистем) VR 24 применяется для компенсации расширения объема теплоносителя при увеличении температуры в отопительных системах устроенных по закрытому типу. В таких системах теплоноситель не имеет контакта с воздухом, тем самым сохраняется производительность и увеличивается долговечность отопительного оборудовании.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость