Бак для отопления Aquasystem VR 24 экспансомат

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Мембранный расширительный бак для закрытых систем отопления (экспансомат) Aquasystem (Аквасистем) VR 24 применяется для компенсации расширения объема теплоносителя при увеличении температуры в отопительных системах устроенных по закрытому типу. В таких системах теплоноситель не имеет контакта с воздухом, тем самым сохраняется производительность и увеличивается долговечность отопительного оборудовании.