Бак для отопления Aquasystem VR 24 экспансомат
Арт. X1694513
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Глубина, мм
|280
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Цвет
|красный
- Мембранный расширительный бак для закрытых систем отопления (экспансомат) Aquasystem (Аквасистем) VR 24 применяется для компенсации расширения объема теплоносителя при увеличении температуры в отопительных системах устроенных по закрытому типу. В таких системах теплоноситель не имеет контакта с воздухом, тем самым сохраняется производительность и увеличивается долговечность отопительного оборудовании.
Преимущества
- Надежность
- Высокая износостойкость