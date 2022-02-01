Расширительный бак Aquasystem VR 8
Арт. X1694540
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Италия
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Родина бренда
|Италия
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Цвет
|красный
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Монтаж
|настенный
- Расширительный бак Aquasystem мембранного типа сери VR предназначен для компенсации расширения теплоносителя при изменении температуры в системах отопления закрытого типа и поддержания в них рабочего давления. В таких системах теплоноситель не имеет контакта с воздухом, тем самым сохраняется производительность и увеличивается долговечность отопительного оборудовании. Конструкция экспансомата состоит из металлического бака-емкости и резиновой мембраны, находящейся внутри самого бака, служащей для разделения теплоносителя и полости с воздухом. Мембранный бак изготовлен из высококачественных материалов, покрашен порошковой эмалью красного цвета.
Преимущества
- Диаметр 200 мм. Высота 316 мм
- Присоединительный размер 3/4" н.р.
- Диапазон рабочих температур: -10...+100 °С
- Максимальное рабочее давление 8 атм.
- Давление воздуха внутри бака 1,5 атм.
- Бак выполнен без опор
- Корпус бака - углеродистая сталь
- Окраска порошковая
- Фланец из оцинкованной стали
- Заменяемая мембрана изготовлена из EPDM