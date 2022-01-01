Бак для отопления Wester WRV 35

Преимущества

Надежность

Высокая износостойкость

Расширительный бак Wester WRV 35 предназначен для систем отопления. Необходим для обеспечения постоянного давления в замкнутых отопительных системах. При нагреве вода, расширяясь, попадает в мембранный бак, а при охлаждении поступает обратно в систему отопления, тем самым исключается испарение и перелив воды. Незаменимой частью расширительного бака является упругая мембрана из термостойкой резины, с помощью которой происходит регулирование объема воды системы. Бак выполнен из стали 08Ю-ВОСВ с толщиной покрытия 70 мкм.