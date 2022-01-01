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Бак для отопления Wester WRV 35
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Расширительные баки для систем отопления
    Бак для отопления Wester WRV 35
    Арт. X1694566
    Бак для отопления Wester WRV 35

      Бак для отопления Wester WRV 35

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1694566

      Характеристики

      Производитель
      		Wester
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		красный
      Монтаж
      		настенный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Расширительный бак Wester WRV 35 предназначен для систем отопления. Необходим для обеспечения постоянного давления в замкнутых отопительных системах. При нагреве вода, расширяясь, попадает в мембранный бак, а при охлаждении поступает обратно в систему отопления, тем самым исключается испарение и перелив воды. Незаменимой частью расширительного бака является упругая мембрана из термостойкой резины, с помощью которой происходит регулирование объема воды системы. Бак выполнен из стали 08Ю-ВОСВ с толщиной покрытия 70 мкм.

        Преимущества

        • Надежность
        • Высокая износостойкость 