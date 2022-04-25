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Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)
5.0
2
6 240 ₽
Баки и емкости для воды
  • Персональная скидка
Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)
Арт. X1694590
5.0
2
Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)
Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)
  • Персональная скидка
Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)
Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)

Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)

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6 240 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Арт. X1694590
5.0
2

Характеристики

Производитель
Акватек
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 240 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 029 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Купить бак для воды Акватек ATV 200 - значит сделать выбор в пользу качества, и позаботиться о здоровье близких. Бак изготовлен из полиэтилена особой обработки, благодаря чему он устойчив к любым агрессивным химическим соединениям, совершенно не пропускает солнечный свет, и сохраняет свое содержимое идеально чистым. Храня воду в баке Акватек ATV 200 черного цвета можно не беспокоиться о том, что она может “зацвести”. Но это еще далеко не все, для чего пригоден этот сосуд. В нем можно хранить рассыпчатые субстанции, жидкости на спиртовой основе, вязкие субстраты, гранулы и порошки, съедобные или непищевые производственные вещества. Акватек бак ATV 200 сохраняет первоначальные свойства своего наполнения длительное время, позволяя использовать его многократно.

    Преимущества Акватек ATV 200:

    • Сохраняет свойства содержимого;
    • Не пропускает ультрафиолет;
    • Не вступает в реакцию с химическими веществами;
    • Не ржавеет и не промокает.

    Комплектация:

    • Бак с крышкой;
    • Упаковка.