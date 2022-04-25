Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)

Купить бак для воды Акватек ATV 200 - значит сделать выбор в пользу качества, и позаботиться о здоровье близких. Бак изготовлен из полиэтилена особой обработки, благодаря чему он устойчив к любым агрессивным химическим соединениям, совершенно не пропускает солнечный свет, и сохраняет свое содержимое идеально чистым. Храня воду в баке Акватек ATV 200 черного цвета можно не беспокоиться о том, что она может “зацвести”. Но это еще далеко не все, для чего пригоден этот сосуд. В нем можно хранить рассыпчатые субстанции, жидкости на спиртовой основе, вязкие субстраты, гранулы и порошки, съедобные или непищевые производственные вещества. Акватек бак ATV 200 сохраняет первоначальные свойства своего наполнения длительное время, позволяя использовать его многократно.

Преимущества Акватек ATV 200:

Сохраняет свойства содержимого;

Не пропускает ультрафиолет;

Не вступает в реакцию с химическими веществами;

Не ржавеет и не промокает.

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