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Бак д/воды Акватек ATV-200 (черный)
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
Купить бак для воды Акватек ATV 200 - значит сделать выбор в пользу качества, и позаботиться о здоровье близких. Бак изготовлен из полиэтилена особой обработки, благодаря чему он устойчив к любым агрессивным химическим соединениям, совершенно не пропускает солнечный свет, и сохраняет свое содержимое идеально чистым. Храня воду в баке Акватек ATV 200 черного цвета можно не беспокоиться о том, что она может “зацвести”. Но это еще далеко не все, для чего пригоден этот сосуд. В нем можно хранить рассыпчатые субстанции, жидкости на спиртовой основе, вязкие субстраты, гранулы и порошки, съедобные или непищевые производственные вещества. Акватек бак ATV 200 сохраняет первоначальные свойства своего наполнения длительное время, позволяя использовать его многократно.
Преимущества Акватек ATV 200:
- Сохраняет свойства содержимого;
- Не пропускает ультрафиолет;
- Не вступает в реакцию с химическими веществами;
- Не ржавеет и не промокает.
Комплектация:
- Бак с крышкой;
- Упаковка.