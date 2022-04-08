Бак для воды ATV 3000

Преимущества

Устойчивость к ультрафиолетовому излучению

В комплекте инспекционная крышка с дыхательным клапаном

Температурный режим эксплуатации: от -20ºС до +60ºС

В стандартной комплектации в нижней части - штуцер Ø1" и штуцер Ø3/4", в верхней части - штуцер 3/4" и технологическое отверстие 34 мм

Диаметр горловины Акватек ATV 3000 0-16-1562 - 400 мм

Бак для воды Акватек ATV 3000 синий 0-16-1562 изготовлен методом ротационного формовки. Сделан из химически-стойкого полиэтилена. Стенки бака препятствуют проникновению солнечных лучей, оберегая воду от цветения. Объем бака - 3000 литров.