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Бак для воды ATV 3000
5.0
2
Найти аналог
Баки и емкости для воды
    Бак для воды ATV 3000
    Арт. X16945211
    5.0
    2
    Бак для воды ATV 3000

      Бак для воды ATV 3000

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. X16945211
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Акватек
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бак для воды Акватек ATV 3000 синий 0-16-1562 изготовлен методом ротационного формовки. Сделан из химически-стойкого полиэтилена. Стенки бака препятствуют проникновению солнечных лучей, оберегая воду от цветения. Объем бака - 3000 литров.

        Преимущества

        • Устойчивость к ультрафиолетовому излучению
        • В комплекте инспекционная крышка с дыхательным клапаном
        • Температурный режим эксплуатации: от -20ºС до +60ºС
        • В стандартной комплектации в нижней части - штуцер Ø1" и штуцер Ø3/4", в верхней части - штуцер 3/4" и технологическое отверстие 34 мм
        • Диаметр горловины Акватек ATV 3000 0-16-1562 - 400 мм