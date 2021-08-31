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Навесной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)
5.0
1
5 200 ₽
Выносные баки для воды
  • Персональная скидка
Навесной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)
Арт. X13050240
5.0
1
Навесной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)
  • Персональная скидка

Навесной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)

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5 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. X13050240
5.0
1

Характеристики

Производитель
Радуга
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Толщина, мм
0.8
Цвет
серый
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Навесной бак Радуга - это тара на 45 литров, которая послужит вместилищем для нагретой от печи воды, и снабдит сауну, баню или дачу горячей водой для проведения гигиенических процедур или осуществления бытовых нужд. Особенностью стального бака для печи Радуга является его уплотненное соединение внутренних элементов, в том числе на стыках, благодаря чему бак без проблем выдерживает и вес, и напор воды, и исключает вероятность протекания. Материал, из которого сделан бак Радуга, не подвержен разрушению из-за ржавчины, что немаловажно для работы во влажной среде. Он легко устанавливается, и может использоваться долгие годы без дополнительного обслуживания.

    Преимущества

    • Прочный
    • Герметичный
    • Практичный
    • Некоррозируемый
    • Удобный