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Выносной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)
5.0
1
4 650 ₽
5 350 ₽
Выносные баки для воды
    Выносной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)
    Арт. X13050242
    5.0
    1
    Выносной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)

      Выносной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)

      • -700 ₽
      4 650 ₽
      5 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X13050242
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Радуга
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Цвет
      		серый
      Назначение
      		для дачи
      Все характеристики
      • -700 ₽
      4 650 ₽
      5 350 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бак Радуга выносной 45 л из прочного нержавеющего стального сплава предназначается для хранения горячей воды и поддержания температуры в банном помещении. Бак устанавливается на печь одноименной марки, и исправно работает без дополнительных устройств и приборов. В комплект к баку предоставляются крепежи и штуцеры, которые используются для подводки воды или ее периодического слива. Купить бак навесной для печи Радуга 45 л значит завершить комплектацию печи Радуга и устроить настоящую баню для качественного продолжительного отдыха.

        Преимущества

        • Мало весит
        • Устанавливается без хлопот
        • Быстро нагревает воду
        • Долго хранит тепло
        • Не требует сложного ухода
        • Служит годами