Выносной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)
Арт. X13050242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Цвет
|серый
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Назначение
|для дачи
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- Бак Радуга выносной 45 л из прочного нержавеющего стального сплава предназначается для хранения горячей воды и поддержания температуры в банном помещении. Бак устанавливается на печь одноименной марки, и исправно работает без дополнительных устройств и приборов. В комплект к баку предоставляются крепежи и штуцеры, которые используются для подводки воды или ее периодического слива. Купить бак навесной для печи Радуга 45 л значит завершить комплектацию печи Радуга и устроить настоящую баню для качественного продолжительного отдыха.
Преимущества
- Мало весит
- Устанавливается без хлопот
- Быстро нагревает воду
- Долго хранит тепло
- Не требует сложного ухода
- Служит годами