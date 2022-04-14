Выносной бак из нержавеющей стали Радуга (45 л)

Бак Радуга выносной 45 л из прочного нержавеющего стального сплава предназначается для хранения горячей воды и поддержания температуры в банном помещении. Бак устанавливается на печь одноименной марки, и исправно работает без дополнительных устройств и приборов. В комплект к баку предоставляются крепежи и штуцеры, которые используются для подводки воды или ее периодического слива. Купить бак навесной для печи Радуга 45 л значит завершить комплектацию печи Радуга и устроить настоящую баню для качественного продолжительного отдыха.

Преимущества