Навесной бак из нержавеющей стали (55 л) Радуга

Преимущества

Прочный

Герметичный

Практичный

Некоррозируемый

Удобный

Навесной бак Радуга - это тара на 55 литров, которая послужит вместилищем для нагретой от печи воды, и снабдит сауну, баню или дачу горячей водой для проведения гигиенических процедур или осуществления бытовых нужд. Особенностью стального бака для печи Радуга является его уплотненное соединение внутренних элементов, в том числе на стыках, благодаря чему бак без проблем выдерживает и вес, и напор воды, и исключает вероятность протекания. Материал, из которого сделан бак Радуга, не подвержен разрушению из-за ржавчины, что немаловажно для работы во влажной среде. Он легко устанавливается, и может использоваться долгие годы без дополнительного обслуживания.