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Навесной бак из нержавеющей стали (55 л) Радуга
5.0
2
4 360 ₽
5 100 ₽
Выносные баки для воды
    Навесной бак из нержавеющей стали (55 л) Радуга
    Арт. X13050241
    5.0
    2
    Навесной бак из нержавеющей стали (55 л) Радуга

    Навесной бак из нержавеющей стали (55 л) Радуга

    • -740 ₽
    4 360 ₽
    5 100 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 5 100 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 410 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽
    Арт. X13050241
    5.0
    2

    Характеристики

    Производитель
    		Радуга
    Толщина, мм
    		0.8
    Цвет
    		серый
    Назначение
    		для дачи
    Объем бака, л
    		55
    Все характеристики
    • -740 ₽
    4 360 ₽
    5 100 ₽
    за штуку
    цена при
    заказе на сайте
    в магазине 5 100 ₽
    • меньше 10 шт
    • Самовывоз завтра или позже
      из 2 магазинов, бесплатно
    • Забрать послезавтра или позже
      из 633 пунктов выдачи, 410 ₽
    • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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    Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
    • Навесной бак Радуга - это тара на 55 литров, которая послужит вместилищем для нагретой от печи воды, и снабдит сауну, баню или дачу горячей водой для проведения гигиенических процедур или осуществления бытовых нужд. Особенностью стального бака для печи Радуга является его уплотненное соединение внутренних элементов, в том числе на стыках, благодаря чему бак без проблем выдерживает и вес, и напор воды, и исключает вероятность протекания. Материал, из которого сделан бак Радуга, не подвержен разрушению из-за ржавчины, что немаловажно для работы во влажной среде. Он легко устанавливается, и может использоваться долгие годы без дополнительного обслуживания.

      Преимущества

      • Прочный
      • Герметичный
      • Практичный
      • Некоррозируемый
      • Удобный