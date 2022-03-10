Навесной бак из нержавеющей стали (55 л) Радуга
Арт. X13050241
Характеристики
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Производитель
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Толщина, мм
|0.8
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Цвет
|серый
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Назначение
|для дачи
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Объем бака, л
|55
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- Навесной бак Радуга - это тара на 55 литров, которая послужит вместилищем для нагретой от печи воды, и снабдит сауну, баню или дачу горячей водой для проведения гигиенических процедур или осуществления бытовых нужд. Особенностью стального бака для печи Радуга является его уплотненное соединение внутренних элементов, в том числе на стыках, благодаря чему бак без проблем выдерживает и вес, и напор воды, и исключает вероятность протекания. Материал, из которого сделан бак Радуга, не подвержен разрушению из-за ржавчины, что немаловажно для работы во влажной среде. Он легко устанавливается, и может использоваться долгие годы без дополнительного обслуживания.
Преимущества
- Прочный
- Герметичный
- Практичный
- Некоррозируемый
- Удобный