Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Кислородный баллон 40 л.
5.0
3
Найти аналог
Газовые баллоны
    Кислородный баллон 40 л.
    Арт. 71304
    5.0
    3
    Кислородный баллон 40 л.

      Кислородный баллон 40 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71304
      5.0
      3

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллон предназначен для хранения и транспортировки кислорода. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.

        Преимущества

        • Изготовлен из высоколегированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона
        • Объем баллона 40 л