Газовый баллон ацетиленовый 10 л. (пустой)
Арт. X13030661
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Нет
- Баллон предназначен для хранения и транспортировки ацетилена. Изготовлен из высоколегированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.
Преимущества
- Объем баллона 10 л
- Новый
- Пустой
- Тип вентиля - стандартный