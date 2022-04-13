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Газовый баллон ацетиленовый 10 л. (пустой)
5.0
2
12 140 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон ацетиленовый 10 л. (пустой)
    Арт. X13030661
    5.0
    2
    Газовый баллон ацетиленовый 10 л. (пустой)

      Газовый баллон ацетиленовый 10 л. (пустой)

      12 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Арт. X13030661
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      12 140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 647 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллон предназначен для хранения и транспортировки ацетилена. Изготовлен из высоколегированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.

        Преимущества

        • Объем баллона 10 л
        • Новый
        • Пустой
        • Тип вентиля - стандартный