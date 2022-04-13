Газовый баллон ацетиленовый 10 л. (пустой)

Преимущества

Объем баллона 10 л

Новый

Пустой

Тип вентиля - стандартный

Баллон предназначен для хранения и транспортировки ацетилена. Изготовлен из высоколегированной стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.