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Газовый баллон ацетиленовый В-40 п/ат.
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Газовые баллоны
    Газовый баллон ацетиленовый В-40 п/ат.
    Арт. 713196
    Газовый баллон ацетиленовый В-40 п/ат.

      Газовый баллон ацетиленовый В-40 п/ат.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 713196

      Характеристики

      Объем, л
      		40
      Тип газа
      		ацетилен
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы