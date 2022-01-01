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Газовый баллон ацетиленовый В-40 п/ат.
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Газовые баллоны
Газовый баллон ацетиленовый В-40 п/ат.
Газовые баллоны
Газовый баллон ацетиленовый В-40 п/ат.
Арт. 713196
Газовый баллон ацетиленовый В-40 п/ат.
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Нет в наличии
Арт. 713196
Характеристики
Объем, л
40
Тип газа
ацетилен
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Нет в наличии
Описание
Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы
Описание
Для баллонов с газом возможен только самовывоз в Ярославле на ул. Выставочная, д.12
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Характеристики и комплектация
Рейтинги и отзывы