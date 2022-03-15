Аргоновый газовый баллон 40 л. (переаттестованный)
Арт. 71331
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Нет
- Баллон предназначен для хранения и транспортировки аргона при проведении сварочных работ инвертором в защитной среде.
Преимущества
- Аргон известен своими уникальными свойствами, благодаря которым создает инертную среду, предотвращая тем самым окисление металла
- Изготовлен из высокопрочной стали, выдерживающей большие нагрузки под давлением