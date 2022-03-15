Аргоновый газовый баллон 40 л. (переаттестованный)

Преимущества

Аргон известен своими уникальными свойствами, благодаря которым создает инертную среду, предотвращая тем самым окисление металла

Изготовлен из высокопрочной стали, выдерживающей большие нагрузки под давлением

Баллон предназначен для хранения и транспортировки аргона при проведении сварочных работ инвертором в защитной среде.