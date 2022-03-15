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Аргоновый газовый баллон 40 л. (переаттестованный)
5.0
2
Найти аналог
Газовые баллоны
    Аргоновый газовый баллон 40 л. (переаттестованный)
    Арт. 71331
    5.0
    2
    Аргоновый газовый баллон 40 л. (переаттестованный)

      Аргоновый газовый баллон 40 л. (переаттестованный)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 71331
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Баллон предназначен для хранения и транспортировки аргона при проведении сварочных работ инвертором в защитной среде.

        Преимущества

        • Аргон известен своими уникальными свойствами, благодаря которым создает инертную среду, предотвращая тем самым окисление металла
        • Изготовлен из высокопрочной стали, выдерживающей большие нагрузки под давлением