Газовый баллон кислородный 5 л. (пустой)
Арт. 71340
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Нет
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Колпак
|Нет
Газовый баллон кислородный 5 л широко используется на крупных национальных и частных производственных объектах. В нем перевозят и хранят сжатый газообразный кислород. Данный элемент применяется в качестве среды или составляющего как в пищевой, энергетической, так и химической промышленности. Стальной баллон способен выдерживать большую нагрузку, устойчив к переменам внешнего и внутреннего давления, и при этом сохраняет свойства своего содержимого. Примечание: баллон взрывоопасен, поэтому во время транспортировки и при последующем хранении не допускается резкое повышение или понижение температуры окружающей среды.
Преимущества газового баллона кислородного 5 л:
- Прочный;
- Вместительный;
- Удобный;
- Долговечный;
- Надежный.
Комплектация:
- Баллон;
- Упаковка.