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Газовый баллон кислородный 5 л. (пустой)
5.0
2
3 490 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон кислородный 5 л. (пустой)
    Арт. 71340
    5.0
    2
    Газовый баллон кислородный 5 л. (пустой)

      Газовый баллон кислородный 5 л. (пустой)

      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. 71340
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Нет
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      3 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Газовый баллон кислородный 5 л широко используется на крупных национальных и частных производственных объектах. В нем перевозят и хранят сжатый газообразный кислород. Данный элемент применяется в качестве среды или составляющего как в пищевой, энергетической, так и химической промышленности. Стальной баллон способен выдерживать большую нагрузку, устойчив к переменам внешнего и внутреннего давления, и при этом сохраняет свойства своего содержимого. Примечание: баллон взрывоопасен, поэтому во время транспортировки и при последующем хранении не допускается резкое повышение или понижение температуры окружающей среды.

        Преимущества газового баллона кислородного 5 л:

        • Прочный;
        • Вместительный;
        • Удобный;
        • Долговечный;
        • Надежный.

        Комплектация:

        • Баллон;
        • Упаковка.