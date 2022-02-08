Газовый баллон кислородный 5 л. (пустой)

Газовый баллон кислородный 5 л широко используется на крупных национальных и частных производственных объектах. В нем перевозят и хранят сжатый газообразный кислород. Данный элемент применяется в качестве среды или составляющего как в пищевой, энергетической, так и химической промышленности. Стальной баллон способен выдерживать большую нагрузку, устойчив к переменам внешнего и внутреннего давления, и при этом сохраняет свойства своего содержимого. Примечание: баллон взрывоопасен, поэтому во время транспортировки и при последующем хранении не допускается резкое повышение или понижение температуры окружающей среды.

Преимущества газового баллона кислородного 5 л:

Прочный;

Вместительный;

Удобный;

Долговечный;

Надежный.

Комплектация: