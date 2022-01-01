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Композитный газовый баллон Ragasco 33,5 л.
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Газовые баллоны
    Композитный газовый баллон Ragasco 33,5 л.
    Арт. X13030680
    Композитный газовый баллон Ragasco 33,5 л.

      Композитный газовый баллон Ragasco 33,5 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X13030680

      Характеристики

      Производитель
      		Hexagon Ragasco
      Вес, кг
      		6.8
      Диаметр, мм
      		305
      Материал баллона
      		полимерно-композитный
      Объем, л
      		33
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Газовый баллон LPG 33.5 л Ragasco предназначен для хранения и транспортировки сжиженных газов. Изготовлен из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой, выдерживающего внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.

        Преимущества 

        • Легкий вес
        • Видимость уровня газ
        • Абсолютная взрывобезопасность
        • Антикоррозийность
        • Материал корпуса исключает искрообразование
        • Привлекательный дизайн