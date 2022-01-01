Композитный газовый баллон Ragasco 33,5 л.
Арт. X13030680
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|6.8
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Диаметр, мм
|305
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Материал баллона
|полимерно-композитный
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Объем, л
|33
- Газовый баллон LPG 33.5 л Ragasco предназначен для хранения и транспортировки сжиженных газов. Изготовлен из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой, выдерживающего внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.
Преимущества
- Легкий вес
- Видимость уровня газ
- Абсолютная взрывобезопасность
- Антикоррозийность
- Материал корпуса исключает искрообразование
- Привлекательный дизайн