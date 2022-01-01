Композитный газовый баллон Ragasco 33,5 л.

Преимущества

Легкий вес

Видимость уровня газ

Абсолютная взрывобезопасность

Антикоррозийность

Материал корпуса исключает искрообразование

Привлекательный дизайн

Газовый баллон LPG 33.5 л Ragasco предназначен для хранения и транспортировки сжиженных газов. Изготовлен из композитного материала, состоящего из стекловолоконной нити, покрытой эпоксидной смолой, выдерживающего внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого. Для удобства эксплуатации баллон помещен в кожух из полимерного материала. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.