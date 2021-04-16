Газовый баллон пропановый 12 л.

Преимущества газового баллона 12 литров:

Надежный

Вместительный

Прочный

Удобный

Комплектация:

Баллон на 12 литров

Упаковка

Баллон пропановый 12 л новый превосходно подходит для долгого хранения или перевозки газа пропана на промышленные предприятия и в частные производственные помещения. Высоколегированная сталь, из которой сделан баллон, без труда выдерживает длительную транспортировку, не ржавеет, не боится влаги и изменений атмосферного давления. Купить газовый баллон 12 л стоит именно потому, что благодаря ему пропан не теряет своих основных свойств даже спустя длительный период времени. К тому же, баллон имеет привлекательную цену. Примечание: при хранении и транспортировке не допускается резкое повышение температуры воздуха, ввиду возможного возникновения взрывоопасности.