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Газовый баллон пропановый 12 л.
3.5
2
3 710 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон пропановый 12 л.
    Арт. 713132
    3.5
    2
    Газовый баллон пропановый 12 л.

      Газовый баллон пропановый 12 л.

      3 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 713132
      3.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		НЗГА
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварной
      Воротник
      		Да
      Все характеристики
      3 710 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 230 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллон пропановый 12 л новый превосходно подходит для долгого хранения или перевозки газа пропана на промышленные предприятия и в частные производственные помещения. Высоколегированная сталь, из которой сделан баллон, без труда выдерживает длительную транспортировку, не ржавеет, не боится влаги и изменений атмосферного давления. Купить газовый баллон 12 л стоит именно потому, что благодаря ему пропан не теряет своих основных свойств даже спустя длительный период времени. К тому же, баллон имеет привлекательную цену. Примечание: при хранении и транспортировке не допускается резкое повышение температуры воздуха, ввиду возможного возникновения взрывоопасности.

        Преимущества газового баллона 12 литров:

        • Надежный
        • Вместительный
        • Прочный
        • Удобный

        Комплектация:

        • Баллон на 12 литров
        • Упаковка