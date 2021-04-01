Преимущества газового баллона пропанового 27 л:

Ударопрочный

Стойкий

Объемный

Многоразовый

Комплектация газового баллона пропанового 27 л:

Баллон

Упаковка

Газовый баллон пропановый 27 л это вместительное приспособление, которое пригодится при перевозке и хранении сжиженного пропана. Пропан полезен для большинства промышленных областей, поэтому является ценным ресурсом, требующим надежного хранилища. Стальной баллон превосходно хранит пропан и не дает ему утратить свои основные свойства, не подвергается внешним воздействиям, ударопрочен. Однако не стоит допускать резкого повышения температуры как снаружи, так и внутри баллона при его перемещении транспортом или перемен условий в месте хранения.