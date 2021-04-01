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Газовый баллон пропановый 27 л.
5.0
2
4 108 ₽
4 670 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон пропановый 27 л.
    Арт. 713103
    5.0
    2
    Газовый баллон пропановый 27 л.
    Газовый баллон пропановый 27 л.
    Газовый баллон пропановый 27 л.
    Газовый баллон пропановый 27 л.
      Газовый баллон пропановый 27 л.
      Газовый баллон пропановый 27 л.
      Газовый баллон пропановый 27 л.
      Газовый баллон пропановый 27 л.

      Газовый баллон пропановый 27 л.

      • -562 ₽
      4 108 ₽
      4 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 713103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		НЗГА
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		сварной
      Воротник
      		Да
      Все характеристики
      • -562 ₽
      4 108 ₽
      4 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газовый баллон пропановый 27 л это вместительное приспособление, которое пригодится при перевозке и хранении сжиженного пропана. Пропан полезен для большинства промышленных областей, поэтому является ценным ресурсом, требующим надежного хранилища. Стальной баллон превосходно хранит пропан и не дает ему утратить свои основные свойства, не подвергается внешним воздействиям, ударопрочен. Однако не стоит допускать резкого повышения температуры как снаружи, так и внутри баллона при его перемещении транспортом или перемен условий в месте хранения.

        Преимущества газового баллона пропанового 27 л:

        • Ударопрочный
        • Стойкий
        • Объемный
        • Многоразовый

        Комплектация газового баллона пропанового 27 л:

        • Баллон
        • Упаковка