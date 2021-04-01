Газовый баллон пропановый 27 л.
Арт. 713103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип
|сварной
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Воротник
|Да
- Газовый баллон пропановый 27 л это вместительное приспособление, которое пригодится при перевозке и хранении сжиженного пропана. Пропан полезен для большинства промышленных областей, поэтому является ценным ресурсом, требующим надежного хранилища. Стальной баллон превосходно хранит пропан и не дает ему утратить свои основные свойства, не подвергается внешним воздействиям, ударопрочен. Однако не стоит допускать резкого повышения температуры как снаружи, так и внутри баллона при его перемещении транспортом или перемен условий в месте хранения.
Преимущества газового баллона пропанового 27 л:
- Ударопрочный
- Стойкий
- Объемный
- Многоразовый
Комплектация газового баллона пропанового 27 л:
- Баллон
- Упаковка