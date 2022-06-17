Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Газовый баллон пропановый с ВБ-2 46 л.
5.0
2
Найти аналог
Газовые баллоны
    Газовый баллон пропановый с ВБ-2 46 л.
    Арт. О00000009980
    5.0
    2
    Газовый баллон пропановый с ВБ-2 46 л.

      Газовый баллон пропановый с ВБ-2 46 л.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000009980
      5.0
      2

      Характеристики

      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		бесшовный
      Воротник
      		Да
      Колпак
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Предназначены для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей).

        Преимущества

        • Баллон оснащен современным вентилем с предохранительным клапаном (ВБК). Основное преимущество таких баллонов состоит в наличии предохранительного клапана, которые защищает систему от взрыва в случаях повышения давления
        • Бытовые газовые баллоны с предохранительным клапаном – усовершенствованная модель классического газового баллона советского образца из высокоуглеродистой стали