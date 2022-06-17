Газовый баллон пропановый с ВБ-2 46 л.

Преимущества

Баллон оснащен современным вентилем с предохранительным клапаном (ВБК). Основное преимущество таких баллонов состоит в наличии предохранительного клапана, которые защищает систему от взрыва в случаях повышения давления

Бытовые газовые баллоны с предохранительным клапаном – усовершенствованная модель классического газового баллона советского образца из высокоуглеродистой стали

Предназначены для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей).