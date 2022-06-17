Газовый баллон пропановый с ВБ-2 46 л.
Арт. О00000009980
Характеристики
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|бесшовный
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Воротник
|Да
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Колпак
|Нет
- Предназначены для транспортирования и хранения сжиженных углеводородных газов (пропана, бутана и их смесей).
Преимущества
- Баллон оснащен современным вентилем с предохранительным клапаном (ВБК). Основное преимущество таких баллонов состоит в наличии предохранительного клапана, которые защищает систему от взрыва в случаях повышения давления
- Бытовые газовые баллоны с предохранительным клапаном – усовершенствованная модель классического газового баллона советского образца из высокоуглеродистой стали