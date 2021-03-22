Газовый баллон пропановый 50 л.

Преимущества баллона пропанового 50 л:

Надежность

Выносливость

Многофункциональность

Стойкость

Комплектация:

Баллон газовый объемом 50 литров

Упаковка

Баллон пропановый 50 л новый применяется для загрузки в него и последующей транспортировки в места хранения и эксплуатации пропана. Баллон имеет в составе высоколегированную особо прочную сталь, которая достойно выдерживает нагрузку внешней и внутренней среды, а также сохраняя свойства содержащегося в ней газообразного вещества. Баллон газовый пропан 50 л может использоваться на заготовительном производстве, при осуществлении сварки металла, а также в качестве тары для хранения будущего топлива для легковых автомобилей. Газовый баллон 50 л купить по доступной цене также можно для эксплуатации в быту, например для применения в отопительных системах и устройствах воздушного кондиционирования.