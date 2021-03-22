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Газовый баллон пропановый 50 л.
5.0
3
5 600 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон пропановый 50 л.
    Арт. 71305
    5.0
    3
    Газовый баллон пропановый 50 л.
    Газовый баллон пропановый 50 л.
    Газовый баллон пропановый 50 л.
    Газовый баллон пропановый 50 л.
      Газовый баллон пропановый 50 л.
      Газовый баллон пропановый 50 л.
      Газовый баллон пропановый 50 л.
      Газовый баллон пропановый 50 л.

      Газовый баллон пропановый 50 л.

      5 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. 71305
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		НЗГА
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		сварной
      Воротник
      		Нет
      Все характеристики
      5 600 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 5 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 582 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 550 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллон пропановый 50 л новый применяется для загрузки в него и последующей транспортировки в места хранения и эксплуатации пропана. Баллон имеет в составе высоколегированную особо прочную сталь, которая достойно выдерживает нагрузку внешней и внутренней среды, а также сохраняя свойства содержащегося в ней газообразного вещества. Баллон газовый пропан 50 л может использоваться на заготовительном производстве, при осуществлении сварки металла, а также в качестве тары для хранения будущего топлива для легковых автомобилей. Газовый баллон 50 л купить по доступной цене также можно для эксплуатации в быту, например для применения в отопительных системах и устройствах воздушного кондиционирования.

        Преимущества баллона пропанового 50 л:

        • Надежность
        • Выносливость
        • Многофункциональность
        • Стойкость

        Комплектация:

        • Баллон газовый объемом 50 литров
        • Упаковка