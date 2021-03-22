Газовый баллон пропановый 50 л.
Арт. 71305
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип
|сварной
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Воротник
|Нет
- Баллон пропановый 50 л новый применяется для загрузки в него и последующей транспортировки в места хранения и эксплуатации пропана. Баллон имеет в составе высоколегированную особо прочную сталь, которая достойно выдерживает нагрузку внешней и внутренней среды, а также сохраняя свойства содержащегося в ней газообразного вещества. Баллон газовый пропан 50 л может использоваться на заготовительном производстве, при осуществлении сварки металла, а также в качестве тары для хранения будущего топлива для легковых автомобилей. Газовый баллон 50 л купить по доступной цене также можно для эксплуатации в быту, например для применения в отопительных системах и устройствах воздушного кондиционирования.
Преимущества баллона пропанового 50 л:
- Надежность
- Выносливость
- Многофункциональность
- Стойкость
Комплектация:
- Баллон газовый объемом 50 литров
- Упаковка