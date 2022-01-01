Баллон пропановый 50 л с вентилем ВБ-2 НЗГА СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н
Арт. О00000030924
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Беларусь
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|сварной
|
Воротник
|Нет
- Баллон СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н предназначен для хранения и транспортировки пропана. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.
Преимущества
- Изготовлен из стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона
- В комплекте поставляется вентиль ВБ-2 НЗГА
- Баллон изготавливается в соответствии с ТУ