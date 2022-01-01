Баллон пропановый 50 л с вентилем ВБ-2 НЗГА СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н

Преимущества

Изготовлен из стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона

В комплекте поставляется вентиль ВБ-2 НЗГА

Баллон изготавливается в соответствии с ТУ

Баллон СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н предназначен для хранения и транспортировки пропана. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры.