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Баллон пропановый 50 л с вентилем ВБ-2 НЗГА СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н
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Газовые баллоны
    Баллон пропановый 50 л с вентилем ВБ-2 НЗГА СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н
    Арт. О00000030924
    Баллон пропановый 50 л с вентилем ВБ-2 НЗГА СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н

      Баллон пропановый 50 л с вентилем ВБ-2 НЗГА СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000030924

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		сварной
      Воротник
      		Нет
      Все характеристики
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      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллон СПЕЦ СВ-БАЛЛОН50Н предназначен для хранения и транспортировки пропана. Следует помнить, что при увеличении температуры давление возрастает, поэтому при хранении и транспортировке не допускайте резкого повышения температуры. 

        Преимущества

        • Изготовлен из стали, выдерживающей внешние и внутренние нагрузки, не нарушая первоначальных свойств содержимого баллона
        • В комплекте поставляется вентиль ВБ-2 НЗГА
        • Баллон изготавливается в соответствии с ТУ