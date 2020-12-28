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Газовый баллон пропановый 5 л.
5.0
2
3 070 ₽
Газовые баллоны
    Газовый баллон пропановый 5 л.
    Арт. 71374
    5.0
    2
    Газовый баллон пропановый 5 л.

      Газовый баллон пропановый 5 л.

      3 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71374
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		НЗГА
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип
      		сварной
      Воротник
      		Да
      Все характеристики
      3 070 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Баллоны газовые пропановые находят свое применение для питания газовых плит и водонагревающих колонок, а также в качестве проводникового вещества для отопления помещений. 5-литровый газовый баллон приплюснутой шарообразной формы достаточно вместителен, но при этом занимает меньше места, чем классический вариант. Сам баллон изготовлен из прочного сплава, который с легкостью выдерживает давление газообразного вещества, и при этом не позволяет содержимому потерять свои свойства. Примечание: при использовании баллона пропанового 5 необходимо беречь тару и содержимое от перегрева и излишне низких температур во избежание возникновения взрыво- и травмоопасных ситуаций. Купить баллон газовый 5 л для бытовых и производственных нужд можно с доставкой в Интернет-магазине Бигам.

        Преимущества газового баллона 5 литров

        • Прочный
        • Многоцелевой
        • Компактный

        Комплектация

        • Баллон емкостью 5 литров
        • Упаковка