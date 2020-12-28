Газовый баллон пропановый 5 л.

Преимущества газового баллона 5 литров

Прочный

Многоцелевой

Компактный

Комплектация

Баллон емкостью 5 литров

Упаковка

Баллоны газовые пропановые находят свое применение для питания газовых плит и водонагревающих колонок, а также в качестве проводникового вещества для отопления помещений. 5-литровый газовый баллон приплюснутой шарообразной формы достаточно вместителен, но при этом занимает меньше места, чем классический вариант. Сам баллон изготовлен из прочного сплава, который с легкостью выдерживает давление газообразного вещества, и при этом не позволяет содержимому потерять свои свойства. Примечание: при использовании баллона пропанового 5 необходимо беречь тару и содержимое от перегрева и излишне низких температур во избежание возникновения взрыво- и травмоопасных ситуаций. Купить баллон газовый 5 л для бытовых и производственных нужд можно с доставкой в Интернет-магазине Бигам.