Газовый баллон пропановый 5 л.
Арт. 71374
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип
|сварной
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Воротник
|Да
- Баллоны газовые пропановые находят свое применение для питания газовых плит и водонагревающих колонок, а также в качестве проводникового вещества для отопления помещений. 5-литровый газовый баллон приплюснутой шарообразной формы достаточно вместителен, но при этом занимает меньше места, чем классический вариант. Сам баллон изготовлен из прочного сплава, который с легкостью выдерживает давление газообразного вещества, и при этом не позволяет содержимому потерять свои свойства. Примечание: при использовании баллона пропанового 5 необходимо беречь тару и содержимое от перегрева и излишне низких температур во избежание возникновения взрыво- и травмоопасных ситуаций. Купить баллон газовый 5 л для бытовых и производственных нужд можно с доставкой в Интернет-магазине Бигам.
Преимущества газового баллона 5 литров
- Прочный
- Многоцелевой
- Компактный
Комплектация
- Баллон емкостью 5 литров
- Упаковка