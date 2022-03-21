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Фреон R22
5.0
2
Найти аналог
Для кондиционеров
    Фреон R22
    Арт. X6994319
    5.0
    2
    Фреон R22

      Фреон R22

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994319
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Эгида
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип комплектующего
      		бак
      Вес, кг
      		13.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреон-22 (фреон R22, дифторхлорметан, хладагент r22) нашел применение в системах низкотемпературного охлаждения, как в промышленных, так и бытовых условиях.

        Преимущества

        • Фреон R22 представляет собой бесцветный газ со слабым запахом хлора
        • Химически нейтрален, обладает отличными термодинамическими и теплофизическими свойствами в сравнении с другими фреонами
        • В области высоких температур фреон R22 отличается высоким давлением, поэтому успешно заменяет R12, R410A, R407C, R404A, R507
        • Слабо растворяется в масле. Фреон 22 нетоксичен и невзрывоопасен, однако способен разлагаться с образованием токсичных продуктов при температуре выше 400°С