Фреон R22
Арт. X6994319
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип комплектующего
|бак
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Вес, кг
|13.6
- Фреон-22 (фреон R22, дифторхлорметан, хладагент r22) нашел применение в системах низкотемпературного охлаждения, как в промышленных, так и бытовых условиях.
Преимущества
- Фреон R22 представляет собой бесцветный газ со слабым запахом хлора
- Химически нейтрален, обладает отличными термодинамическими и теплофизическими свойствами в сравнении с другими фреонами
- В области высоких температур фреон R22 отличается высоким давлением, поэтому успешно заменяет R12, R410A, R407C, R404A, R507
- Слабо растворяется в масле. Фреон 22 нетоксичен и невзрывоопасен, однако способен разлагаться с образованием токсичных продуктов при температуре выше 400°С