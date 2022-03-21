Преимущества

Фреон R22 представляет собой бесцветный газ со слабым запахом хлора

Химически нейтрален, обладает отличными термодинамическими и теплофизическими свойствами в сравнении с другими фреонами

В области высоких температур фреон R22 отличается высоким давлением, поэтому успешно заменяет R12, R410A, R407C, R404A, R507

Слабо растворяется в масле. Фреон 22 нетоксичен и невзрывоопасен, однако способен разлагаться с образованием токсичных продуктов при температуре выше 400°С

Фреон-22 (фреон R22, дифторхлорметан, хладагент r22) нашел применение в системах низкотемпературного охлаждения, как в промышленных, так и бытовых условиях.