Баллон с хладагентом 410А 11,3кг
Арт. X6994318
Характеристики
|
Производитель
|
Тип комплектующего
|баллон с хладагентом
|
Вес, кг
|11
- Фреон R-410А используется в современных моделях коммерческих и бытовых кондиционеров, в промышленных системах охлаждения, в тепловых насосах, в коммерческом холодильном оборудовании. Является заменой для R22, предназначен для заправки новых систем кондиционирования воздуха высокого давления. Очень перспективным является использование хладагента R410a в тепловых насосах после временной работы на пропане, так как при этом по сравнению с R22 и пропаном возможно значительное уменьшение конструктивных размеров. R410a сохраняет свои эксплуатационные свойства гораздо дольше, чем R22. Особенности и преимущества:
- высокая энергоэффективность и холодопроизводительность,
- стабильность состава при утечке хладагента.