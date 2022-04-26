Баллон с хладагентом 410А 11,3кг

высокая энергоэффективность и холодопроизводительность,

стабильность состава при утечке хладагента.

Фреон R-410А используется в современных моделях коммерческих и бытовых кондиционеров, в промышленных системах охлаждения, в тепловых насосах, в коммерческом холодильном оборудовании. Является заменой для R22, предназначен для заправки новых систем кондиционирования воздуха высокого давления. Очень перспективным является использование хладагента R410a в тепловых насосах после временной работы на пропане, так как при этом по сравнению с R22 и пропаном возможно значительное уменьшение конструктивных размеров. R410a сохраняет свои эксплуатационные свойства гораздо дольше, чем R22. Особенности и преимущества: