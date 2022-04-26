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Баллон с хладагентом 410А 11,3кг
5.0
2
Найти аналог
Для кондиционеров
    Баллон с хладагентом 410А 11,3кг
    Арт. X6994318
    5.0
    2
    Баллон с хладагентом 410А 11,3кг

      Баллон с хладагентом 410А 11,3кг

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X6994318
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Тип комплектующего
      		баллон с хладагентом
      Вес, кг
      		11
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреон R-410А используется в современных моделях коммерческих и бытовых кондиционеров, в промышленных системах охлаждения, в тепловых насосах, в коммерческом холодильном оборудовании. Является заменой для R22, предназначен для заправки новых систем кондиционирования воздуха высокого давления. Очень перспективным является использование хладагента R410a в тепловых насосах после временной работы на пропане, так как при этом по сравнению с R22 и пропаном возможно значительное уменьшение конструктивных размеров. R410a сохраняет свои эксплуатационные свойства гораздо дольше, чем R22. Особенности и преимущества:
        • высокая энергоэффективность и холодопроизводительность,
        • стабильность состава при утечке хладагента.