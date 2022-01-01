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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Арт. О00000035563
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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Арт. О00000035563
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|640x404x82
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Блокировка управления (родительский контроль)
|Нет
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- Отопительный модуль конвектора Ballu Evolution Transformer BEC/AT-2000 оснащен инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и позволяет самостоятельно сформировать набор различных опций и аксессуаров. Блок управления, без которого конвектор не работает, приобретается отдельно. Ножки приобретаются отдельно. Шнур в комплект поставки не входит.
Преимущества
- Запатентованный нагревательный элемент с уникальной технологией HEDGEHOG. Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет
- Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев
- Класс пылевлагозащищенности: IP24
- Защита от перегрева
- Защита от опрокидывания
- Добровольная сертификация МЧС
- Воздухозаборник INTAKE PRO: специальные крепления ножек не перекрывают вход воздуха, что обеспечивает более высокую эффективность работы конвектора
- Съемный блок управления нового поколения 3.0 (приобретается отдельно на выбор: BCT/EVU-3M, BCT/EVU-3E, BCT/EVU-3I)
- Кронштейн для настенной установки в комплекте
- Комплект шасси для напольной установки BFT/AT (приобретаются отдельно)
- Уникальный и эргономичный дизайн