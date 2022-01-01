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Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
10 150 ₽
Конвекторы
  • Персональная скидка
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Арт. О00000035563
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
  • Персональная скидка
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000
Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000

Модуль отопительный электрического конвектора Ballu Apollo Transformer BEC/AT-2000

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10 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000035563

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Китай
Родина бренда
Нидерланды
Габариты, мм
640x404x82
Блокировка управления (родительский контроль)
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
10 150 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
5 лет гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 290 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Отопительный модуль конвектора Ballu Evolution Transformer BEC/AT-2000 оснащен инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и позволяет самостоятельно сформировать набор различных опций и аксессуаров. Блок управления, без которого конвектор не работает, приобретается отдельно. Ножки приобретаются отдельно. Шнур в комплект поставки не входит.

    Преимущества

    • Запатентованный нагревательный элемент с уникальной технологией HEDGEHOG. Нагрев на 20% быстрее, размер на 20% компактнее за счет увеличенной площади теплоотдачи, температура на 15% ниже, бесшумная работа. Срок службы 25 лет
    • Полноразмерная воздуховыпускная решетка Flow Screen. 4D поток тепла – равномерное распределение тепла по всей площади помещения. Более быстрый и плавный обогрев
    • Класс пылевлагозащищенности: IP24
    • Защита от перегрева
    • Защита от опрокидывания
    • Добровольная сертификация МЧС
    • Воздухозаборник INTAKE PRO: специальные крепления ножек не перекрывают вход воздуха, что обеспечивает более высокую эффективность работы конвектора
    • Съемный блок управления нового поколения 3.0 (приобретается отдельно на выбор: BCT/EVU-3M, BCT/EVU-3E, BCT/EVU-3I)
    • Кронштейн для настенной установки в комплекте
    • Комплект шасси для напольной установки BFT/AT (приобретаются отдельно)
    • Уникальный и эргономичный дизайн