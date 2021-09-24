Преимущества

Управление прибором осуществляется при помощи блока управления, который включает в себя ручку переключения режимов работы и ручку терморегулятора

Тепловентилятор оборудован термостатом, который автоматически поддерживает температуру воздуха в помещении в заданных параметрах

Тепловентилятор оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает прибор в случае перегрева, возникающего, например, при полном или частичном перекрытии решетки тепловентилятора препятствием

Классический дизайн позволяет модели BFH/S-10 гармонично вписаться в интерьер

Ступени мощности: 2000/1000 Вт

Быстрый обогрев

Спиральный нагревательный элемент

Сертификат пожарной безопасности

Компактный размер – высота всего 25 см – дает полную свободу в размещении прибора

Тепловентилятор BALLU BFH/S-10 оснащен высокоэффективным спиральным нагревательным элементом, высокой мощности - 2000 Вт. Благодаря этому прибор мгновенно выходит на рабочую температуру и быстро обогревает помещение. Тепловентилятор отличается пониженный уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Прибор так же имеет режим вентиляций без обогрева, что позволяет использовать его летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.