Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
5.0
1
1 290 ₽
Тепловентиляторы
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    Арт. X169752253
    5.0
    1
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
    Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
      Тепловентилятор Ballu BFH/S-10

      Тепловентилятор Ballu BFH/S-10

      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X169752253
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Макс. мощность, Вт
      		2000
      Функция поворота
      		Нет
      Все характеристики
      1 290 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Кордщетка для дрели радиальная Практика 032-546 (63 мм, мягкая)
      140 ₽
      5.0
      Кордщетка для дрели радиальная Практика 032-546 (63 мм, мягкая)
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      429 ₽
      Смазка редуктора Stihl 07811201022, 40 г
      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      235 ₽
      5.0
      Леска для триммера Siat Professional 556009, круг, 2,4 мм, 15 м
      Тепловентилятор NeoClima FH-05
      1 180 ₽
      5.0
      Тепловентилятор NeoClima FH-05
      Штуцер Belamos YM5705 (внутренняя резьба, 1/2")
      36 ₽
      5.0
      Штуцер Belamos YM5705 (внутренняя резьба, 1/2")
      Штуцер Belamos YM5701 (наружная резьба, 1/2")
      34 ₽
      5.0
      Штуцер Belamos YM5701 (наружная резьба, 1/2")
      Кордщетка для дрели кистеобразная Практика 773-439 (22 мм, мягкая)
      140 ₽
      5.0
      Кордщетка для дрели кистеобразная Практика 773-439 (22 мм, мягкая)
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 1317436, 185 г
      380 ₽
      Клей Момент Монтаж Суперсильный прозрачный МВп-70 1317436, 185 г
      Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
      175 ₽
      4.7
      Леска для триммера Siat Professional 556005, квадрат, 2 мм, 15 м
      Тепловентилятор Ballu BFH/C-31
      1 850 ₽
      Тепловентилятор Ballu BFH/C-31
      Клей Кристалл Момент 873873, 30 мл
      120 ₽
      Клей Кристалл Момент 873873, 30 мл
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Тепловентилятор BALLU BFH/S-10 оснащен высокоэффективным спиральным нагревательным элементом, высокой мощности - 2000 Вт. Благодаря этому прибор мгновенно выходит на рабочую температуру и быстро обогревает помещение. Тепловентилятор отличается пониженный уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Прибор так же имеет режим вентиляций без обогрева, что позволяет использовать его летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.

        Преимущества

        • Управление прибором осуществляется при помощи блока управления, который включает в себя ручку переключения режимов работы и ручку терморегулятора
        • Тепловентилятор оборудован термостатом, который автоматически поддерживает температуру воздуха в помещении в заданных параметрах
        • Тепловентилятор оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает прибор в случае перегрева, возникающего, например, при полном или частичном перекрытии решетки тепловентилятора препятствием
        • Классический дизайн позволяет модели BFH/S-10 гармонично вписаться в интерьер
        • Ступени мощности: 2000/1000 Вт
        • Быстрый обогрев
        • Спиральный нагревательный элемент
        • Сертификат пожарной безопасности
        • Компактный размер – высота всего 25 см – дает полную свободу в размещении прибора