Тепловентилятор Ballu BFH/S-10
Арт. X169752253
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Нидерланды
|
Макс. мощность, Вт
|2000
|
Функция поворота
|Нет
С этим товаром смотрят
- Тепловентилятор BALLU BFH/S-10 оснащен высокоэффективным спиральным нагревательным элементом, высокой мощности - 2000 Вт. Благодаря этому прибор мгновенно выходит на рабочую температуру и быстро обогревает помещение. Тепловентилятор отличается пониженный уровнем шума в процессе работы, что делает его использование максимально комфортным. Прибор так же имеет режим вентиляций без обогрева, что позволяет использовать его летом в качестве обычного вентилятора. Возможность регулирования, как мощности, так и температуры нагрева воздуха позволяет создать наиболее комфортный микроклимат в помещении.
Преимущества
- Управление прибором осуществляется при помощи блока управления, который включает в себя ручку переключения режимов работы и ручку терморегулятора
- Тепловентилятор оборудован термостатом, который автоматически поддерживает температуру воздуха в помещении в заданных параметрах
- Тепловентилятор оснащен защитой от перегрева. Она автоматически отключает прибор в случае перегрева, возникающего, например, при полном или частичном перекрытии решетки тепловентилятора препятствием
- Классический дизайн позволяет модели BFH/S-10 гармонично вписаться в интерьер
- Ступени мощности: 2000/1000 Вт
- Быстрый обогрев
- Спиральный нагревательный элемент
- Сертификат пожарной безопасности
- Компактный размер – высота всего 25 см – дает полную свободу в размещении прибора