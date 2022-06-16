Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L

Преимущества

Тепловая завеса на 2,5 кВт с терморегулятором для поддержания нужной температуры

2 режима мощности: 1250/2500 Вт

Пылевлагозащищенные клавиши с индикацией

Подключение в обычную розетку

Долговечное глянцевое полимерное покрытие с предварительной антикоррозийной обработкой корпуса

Универсальная завеса для широкой целевой аудитории

Соответствует стандартам Европейского союза

Воздушная тепловая завеса BALLU серии S1 создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Применяется для защиты оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров.