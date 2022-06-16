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Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
5.0
2
Найти аналог
Тепловые завесы
    Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
    Арт. О00000008888
    5.0
    2
    Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
    Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
    Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
    Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
      Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
      Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
      Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
      Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L

      Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000008888
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		460x210x135
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Воздушная тепловая завеса BALLU серии S1 создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Применяется для защиты оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров.

        Преимущества

        • Тепловая завеса на 2,5 кВт с терморегулятором для поддержания нужной температуры
        • 2 режима мощности: 1250/2500 Вт
        • Пылевлагозащищенные клавиши с индикацией
        • Подключение в обычную розетку
        • Долговечное глянцевое полимерное покрытие с предварительной антикоррозийной обработкой корпуса
        • Универсальная завеса для широкой целевой аудитории
        • Соответствует стандартам Европейского союза