Воздушная тепловая завеса Ballu BHC-CE-3L
Арт. О00000008888
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|460x210x135
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Частота, Гц
|50
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- Воздушная тепловая завеса BALLU серии S1 создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Применяется для защиты оконных и дверных проемов высотой до 2,5 метров.
Преимущества
- Тепловая завеса на 2,5 кВт с терморегулятором для поддержания нужной температуры
- 2 режима мощности: 1250/2500 Вт
- Пылевлагозащищенные клавиши с индикацией
- Подключение в обычную розетку
- Долговечное глянцевое полимерное покрытие с предварительной антикоррозийной обработкой корпуса
- Универсальная завеса для широкой целевой аудитории
- Соответствует стандартам Европейского союза