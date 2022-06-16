Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03

Преимущества

Инновационная система подавления шума «Silence gate»

Амортизирующие демпферы «Noise catchers» для максимального снижения уровня шума

Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур

Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых

Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет сетевой шнур с вилкой)

Встроенный термостат для защиты от перегрева

Воздушная тепловая завеса BALLU серии S2 Silence gate создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.