Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
Арт. О00000008867
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|585х150х155
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Частота, Гц
|50
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- Воздушная тепловая завеса BALLU серии S2 Silence gate создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.
Преимущества
- Инновационная система подавления шума «Silence gate»
- Амортизирующие демпферы «Noise catchers» для максимального снижения уровня шума
- Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых
- Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет сетевой шнур с вилкой)
- Встроенный термостат для защиты от перегрева