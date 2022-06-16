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Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
5.0
2
6 990 ₽
7 300 ₽
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
    Арт. О00000008867
    5.0
    2
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03

      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L06-S03

      • -310 ₽
      6 990 ₽
      7 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008867
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		585х150х155
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -310 ₽
      6 990 ₽
      7 300 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздушная тепловая завеса BALLU серии S2 Silence gate создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.

        Преимущества

        • Инновационная система подавления шума «Silence gate»
        • Амортизирующие демпферы «Noise catchers» для максимального снижения уровня шума
        • Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур
        • Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых
        • Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса (модель на 3 кВт имеет сетевой шнур с вилкой)
        • Встроенный термостат для защиты от перегрева