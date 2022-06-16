Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)

Преимущества

Инновационная система подавления шума «Silencegate»

Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума

Расположение перфорации в верхней части корпуса завесы изменяет вектор распространение шума, направляя его в потолок, а не на проходящих людей

Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур

Компактная форма корпуса делает завесу малозаметной в интерьере помещения

Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса

Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса

Встроенный термостат для защиты от перегрева

Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых

Две ступени мощности нагрева

BRC (Ballu Remote Control) – новый современный электронный пульт управления: диапазон установки температур +5…+30°С; встроенная задержка выключения двигателей; возможность подключение нескольких завес к одному пульту; возможность подключения выносного датчика температуры и концевого выключателя

Воздушная тепловая завеса BALLU серии S2 Silence gate создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.