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Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
5.0
2
14 990 ₽
17 990 ₽
Тепловые завесы
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
    Арт. О00000008889
    5.0
    2
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
    Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)

      Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)

      • -3 000 ₽
      14 990 ₽
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008889
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Габариты, мм
      		1080х150х155
      Частота, Гц
      		50
      Все характеристики
      • -3 000 ₽
      14 990 ₽
      17 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 350 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Воздушная тепловая завеса BALLU серии S2 Silence gate создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.

        Преимущества

        • Инновационная система подавления шума «Silencegate»
        • Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума
        • Расположение перфорации в верхней части корпуса завесы изменяет вектор распространение шума, направляя его в потолок, а не на проходящих людей
        • Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур
        • Компактная форма корпуса делает завесу малозаметной в интерьере помещения
        • Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса
        • Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса
        • Встроенный термостат для защиты от перегрева
        • Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых
        • Две ступени мощности нагрева
        • BRC (Ballu Remote Control) – новый современный электронный пульт управления: диапазон установки температур +5…+30°С; встроенная задержка выключения двигателей; возможность подключение нескольких завес к одному пульту; возможность подключения выносного датчика температуры и концевого выключателя