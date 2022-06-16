Электрическая тепловая завеса Ballu BHC-L10-S06 (с пультом BRC-E)
Арт. О00000008889
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Габариты, мм
|1080х150х155
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Частота, Гц
|50
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- Воздушная тепловая завеса BALLU серии S2 Silence gate создает высокоскоростной воздушный поток, разделяющий окружающую среду внутри и снаружи помещения на две температурные зоны, благодаря чему в помещении поддерживается комфортная температура и при этом сберегается электроэнергия. Устанавливаются над дверьми магазинов, офисов, общественных и жилых помещений, проходных, тамбуров, над окнами выдачи товара павильонов, киосков, предприятий быстрого питания, автозаправок и др.
Преимущества
- Инновационная система подавления шума «Silencegate»
- Эффективные амортизационные демпферы исключают жёсткий контакт вентиляционных узлов с корпусом и снижают уровень шума
- Расположение перфорации в верхней части корпуса завесы изменяет вектор распространение шума, направляя его в потолок, а не на проходящих людей
- Стич-элементы обеспечивают быстрый нагрев и высокую разницу температур
- Компактная форма корпуса делает завесу малозаметной в интерьере помещения
- Удобное и эстетичное подключение на клеммы внутри корпуса
- Антикоррозийная обработка и прочное полимерное покрытие корпуса
- Встроенный термостат для защиты от перегрева
- Режим работы без нагрева для защиты летом от уличной жары, пыли и насекомых
- Две ступени мощности нагрева
- BRC (Ballu Remote Control) – новый современный электронный пульт управления: диапазон установки температур +5…+30°С; встроенная задержка выключения двигателей; возможность подключение нескольких завес к одному пульту; возможность подключения выносного датчика температуры и концевого выключателя