Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36
Арт. X11933586
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36 представляет собой переносное климатическое оборудование, ориентированное на промышленное использование. Данная модель оптимально подойдет для использования на строящихся объектах, при выполнении ремонтно-отделочных работ. Также будет полезна в складских помещениях, промышленных цехах, мастерских и т.д. Помимо нагрева в двух режимах мощности (полная, частичная) предусмотрен режим вентиляции. Устройство легко переносить благодаря рукоятке с эргономичной прорезиненной накладкой. Опоры с износостойким покрытием обеспечат устойчивое положение.Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36 рассчитана на длительный период эксплуатации в условиях интенсивного использования. Для безопасного охлаждения нагревательных элементов предусмотрена задержка отключения электродвигателя. На корпусе есть антикоррозийная обработка, защищающая от ржавчины.
Преимущества
- ТЭНы выполнены из нержавеющей стали
- Антивандальное покрытие решетки
- Эффективный обогрев помещений, площадь которых не превышает 375 м2