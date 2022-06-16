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Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36
    Арт. X11933586
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36

      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X11933586
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36 представляет собой переносное климатическое оборудование, ориентированное на промышленное использование. Данная модель оптимально подойдет для использования на строящихся объектах, при выполнении ремонтно-отделочных работ. Также будет полезна в складских помещениях, промышленных цехах, мастерских и т.д. Помимо нагрева в двух режимах мощности (полная, частичная) предусмотрен режим вентиляции. Устройство легко переносить благодаря рукоятке с эргономичной прорезиненной накладкой. Опоры с износостойким покрытием обеспечат устойчивое положение.Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36 рассчитана на длительный период эксплуатации в условиях интенсивного использования. Для безопасного охлаждения нагревательных элементов предусмотрена задержка отключения электродвигателя. На корпусе есть антикоррозийная обработка, защищающая от ржавчины.

        Преимущества

        • ТЭНы выполнены из нержавеющей стали
        • Антивандальное покрытие решетки
        • Эффективный обогрев помещений, площадь которых не превышает 375 м2