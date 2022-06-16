Преимущества

ТЭНы выполнены из нержавеющей стали

Антивандальное покрытие решетки

Эффективный обогрев помещений, площадь которых не превышает 375 м2





Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36 представляет собой переносное климатическое оборудование, ориентированное на промышленное использование. Данная модель оптимально подойдет для использования на строящихся объектах, при выполнении ремонтно-отделочных работ. Также будет полезна в складских помещениях, промышленных цехах, мастерских и т.д. Помимо нагрева в двух режимах мощности (полная, частичная) предусмотрен режим вентиляции. Устройство легко переносить благодаря рукоятке с эргономичной прорезиненной накладкой. Опоры с износостойким покрытием обеспечат устойчивое положение.Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-M-36 рассчитана на длительный период эксплуатации в условиях интенсивного использования. Для безопасного охлаждения нагревательных элементов предусмотрена задержка отключения электродвигателя. На корпусе есть антикоррозийная обработка, защищающая от ржавчины.