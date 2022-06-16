Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2
Арт. Ю00000020445
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2 представляет собой переносное климатическое оборудование, ориентированное на промышленное и повседневное применение. Возможна эксплуатация в жилых помещениях многоквартирных домов, офисах, общественных пространствах, на складах. Кроме того, можно применять в строительстве, при выполнении ремонтно-монтажных работ для просушки различных поверхностей, объектов.Тепловентиляторы Ballu надежны, рассчитаны на длительный период эксплуатации. Представленная модель имеет нескользящие опоры, обеспечивающие устойчивое положение тепловой пушки на поверхности. Корпус с антикоррозийной обработкой. Безопасность обеспечивается наличием защиты от перегрева.
Преимущества
- На верхней части корпуса есть ручка, обеспечивающая удобную переноску по рабочей области
- Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали
- Непрерывный обогрев в течение 24 часов
- Встроенный термостат позволит устанавливать комфортную температуру, которую устройство продолжит поддерживать автоматически