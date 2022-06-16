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Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2
    Арт. Ю00000020445
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2

      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020445
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2 представляет собой переносное климатическое оборудование, ориентированное на промышленное и повседневное применение. Возможна эксплуатация в жилых помещениях многоквартирных домов, офисах, общественных пространствах, на складах. Кроме того, можно применять в строительстве, при выполнении ремонтно-монтажных работ для просушки различных поверхностей, объектов.Тепловентиляторы Ballu надежны, рассчитаны на длительный период эксплуатации. Представленная модель имеет нескользящие опоры, обеспечивающие устойчивое положение тепловой пушки на поверхности. Корпус с антикоррозийной обработкой. Безопасность обеспечивается наличием защиты от перегрева.

        Преимущества

        • На верхней части корпуса есть ручка, обеспечивающая удобную переноску по рабочей области
        • Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали
        • Непрерывный обогрев в течение 24 часов
        • Встроенный термостат позволит устанавливать комфортную температуру, которую устройство продолжит поддерживать автоматически