Преимущества

На верхней части корпуса есть ручка, обеспечивающая удобную переноску по рабочей области

Нагревательные элементы выполнены из нержавеющей стали

Непрерывный обогрев в течение 24 часов

Встроенный термостат позволит устанавливать комфортную температуру, которую устройство продолжит поддерживать автоматически





Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-ME-2 представляет собой переносное климатическое оборудование, ориентированное на промышленное и повседневное применение. Возможна эксплуатация в жилых помещениях многоквартирных домов, офисах, общественных пространствах, на складах. Кроме того, можно применять в строительстве, при выполнении ремонтно-монтажных работ для просушки различных поверхностей, объектов.Тепловентиляторы Ballu надежны, рассчитаны на длительный период эксплуатации. Представленная модель имеет нескользящие опоры, обеспечивающие устойчивое положение тепловой пушки на поверхности. Корпус с антикоррозийной обработкой. Безопасность обеспечивается наличием защиты от перегрева.