Преимущества

Двойной корпус выполнен из прочной оцинкованной стали, надежно защищающей внутренние узлы при случайных падениях. Антикоррозийная обработка поверхности предотвратит появление ржавчины

Присутствует возможность изменять угол наклона устройства

Нескользящая накладка на ручке обеспечит комфортную переноску, исключит вероятность выскальзывания

Опоры с износостойким покрытием

Термостат, защищающий тепловую пушку от перегрева





Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P-9 представляет собой климатическое переносное устройство для регулируемого направленного обогрева. Оптимально подойдет для эксплуатации на строительных площадках, при выполнении ремонта, монтажа. Устройство с высокой эффективностью обогревает необходимые участки, просушивает.Мощность, потребляемая тепловой пушкой Ballu BHP-P-9, зависит от выбранного режима нагрева. Предусмотрено три варианта: вентиляция с обогревом в полную мощность (9 кВт), частичную (6 кВт), а также вентиляция без нагрева (42 Вт). С такой производительностью устройство справится с обслуживанием пространства, площадь которого не превышает 100 м. Прибор функционирует от электросети с напряжением 380 В (50 Гц).