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Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P-9
5.0
2
9 290 ₽
14 390 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P-9
    Арт. О00000008887
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P-9

      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P-9

      • -5 100 ₽
      9 290 ₽
      14 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008887
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      • -5 100 ₽
      9 290 ₽
      14 390 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 470 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P-9 представляет собой климатическое переносное устройство для регулируемого направленного обогрева. Оптимально подойдет для эксплуатации на строительных площадках, при выполнении ремонта, монтажа. Устройство с высокой эффективностью обогревает необходимые участки, просушивает.Мощность, потребляемая тепловой пушкой Ballu BHP-P-9, зависит от выбранного режима нагрева. Предусмотрено три варианта: вентиляция с обогревом в полную мощность (9 кВт), частичную (6 кВт), а также вентиляция без нагрева (42 Вт). С такой производительностью устройство справится с обслуживанием пространства, площадь которого не превышает 100 м2. Прибор функционирует от электросети с напряжением 380 В (50 Гц).

        Преимущества

        • Двойной корпус выполнен из прочной оцинкованной стали, надежно защищающей внутренние узлы при случайных падениях. Антикоррозийная обработка поверхности предотвратит появление ржавчины
        • Присутствует возможность изменять угол наклона устройства
        • Нескользящая накладка на ручке обеспечит комфортную переноску, исключит вероятность выскальзывания
        • Опоры с износостойким покрытием
        • Термостат, защищающий тепловую пушку от перегрева