Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P-9
Арт. О00000008887
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
- Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-P-9 представляет собой климатическое переносное устройство для регулируемого направленного обогрева. Оптимально подойдет для эксплуатации на строительных площадках, при выполнении ремонта, монтажа. Устройство с высокой эффективностью обогревает необходимые участки, просушивает.Мощность, потребляемая тепловой пушкой Ballu BHP-P-9, зависит от выбранного режима нагрева. Предусмотрено три варианта: вентиляция с обогревом в полную мощность (9 кВт), частичную (6 кВт), а также вентиляция без нагрева (42 Вт). С такой производительностью устройство справится с обслуживанием пространства, площадь которого не превышает 100 м2. Прибор функционирует от электросети с напряжением 380 В (50 Гц).
Преимущества
- Двойной корпус выполнен из прочной оцинкованной стали, надежно защищающей внутренние узлы при случайных падениях. Антикоррозийная обработка поверхности предотвратит появление ржавчины
- Присутствует возможность изменять угол наклона устройства
- Нескользящая накладка на ручке обеспечит комфортную переноску, исключит вероятность выскальзывания
- Опоры с износостойким покрытием
- Термостат, защищающий тепловую пушку от перегрева