Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5

Тепловая пушка электрическая Ballu BHP-PE-5 используется на строительных и ремонтных территориях с разными целями. Например, для сушки заливной, наклеенной и проложенной поверхности, для обогрева промышленных помещений, складов, гаражей, ангаров и мастерских. Наличие металлического нагревательного элемента позволяет обеспечить работу в течение длительного промежутка времени без риска перегрева для оборудования или возникновения короткого замыкания. Тепловентилятор Ballu BHP-PE-5 превосходно обогревает площадки обширностью до пятидесяти квадратных метров. Он хорошо защищен от внешних воздействий: обладает противоударным корпусом, не ржавеет, имеет резиновые накладки на ножках. Ballu BHP-PE-5 купить стоит за его легкий, по сравнению с большинством аналогов, вес, и удобную ручку, что позволяет без труда переносить его по рабочей площадке и обеспечить равномерную просушку покрытия. Внутри имеется теплоизоляционный экран, благодаря которому внешний кожух и ручка тепловой пушки не нагревается. Два режима работы позволяют подобрать степень обогрева для конкретной задачи, а термостат помогает управлять температурой воздуха.

Преимущества тепловой пушки BHP-PE-5:

Ударопрочность;

Антикоррозийное покрытие;

3 в одном: обогрев, вентиляция и сушка;

Малогабаритность;

Износостойкость;

Предохранение от перегрева и короткого замыкания;

Портативность и простота эксплуатации.

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