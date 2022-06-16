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Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
5.0
2
Найти аналог
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
    Арт. О00000008886
    5.0
    2
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5

      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000008886
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Частота, Гц
      		50
      Тип нагревательного элемента
      		ТЭН
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы

      • Тепловая пушка электрическая Ballu BHP-PE-5 используется на строительных и ремонтных территориях с разными целями. Например, для сушки заливной, наклеенной и проложенной поверхности, для обогрева промышленных помещений, складов, гаражей, ангаров и мастерских. Наличие металлического нагревательного элемента позволяет обеспечить работу в течение длительного промежутка времени без риска перегрева для оборудования или возникновения короткого замыкания. Тепловентилятор Ballu BHP-PE-5 превосходно обогревает площадки обширностью до пятидесяти квадратных метров. Он хорошо защищен от внешних воздействий: обладает противоударным корпусом, не ржавеет, имеет резиновые накладки на ножках. Ballu BHP-PE-5 купить стоит за его легкий, по сравнению с большинством аналогов, вес, и удобную ручку, что позволяет без труда переносить его по рабочей площадке и обеспечить равномерную просушку покрытия. Внутри имеется теплоизоляционный экран, благодаря которому внешний кожух и ручка тепловой пушки не нагревается. Два режима работы позволяют подобрать степень обогрева для конкретной задачи, а термостат помогает управлять температурой воздуха.

        Преимущества тепловой пушки BHP-PE-5:

        • Ударопрочность;
        • Антикоррозийное покрытие;
        • 3 в одном: обогрев, вентиляция и сушка;
        • Малогабаритность;
        • Износостойкость;
        • Предохранение от перегрева и короткого замыкания;
        • Портативность и простота эксплуатации.

        Комплектация:

        • Поворотный корпус;
        • Блок управления;
        • Воздухозаборная решетка;
        • Воздуховыпускная решетка;
        • Ручка-подставка;
        • Фиксатор;
        • Инструкция;
        • Гарантийный талон;
        • Упаковка.