Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE-5
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Частота, Гц
|50
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Тип нагревательного элемента
|ТЭН
Тепловая пушка электрическая Ballu BHP-PE-5 используется на строительных и ремонтных территориях с разными целями. Например, для сушки заливной, наклеенной и проложенной поверхности, для обогрева промышленных помещений, складов, гаражей, ангаров и мастерских. Наличие металлического нагревательного элемента позволяет обеспечить работу в течение длительного промежутка времени без риска перегрева для оборудования или возникновения короткого замыкания. Тепловентилятор Ballu BHP-PE-5 превосходно обогревает площадки обширностью до пятидесяти квадратных метров. Он хорошо защищен от внешних воздействий: обладает противоударным корпусом, не ржавеет, имеет резиновые накладки на ножках. Ballu BHP-PE-5 купить стоит за его легкий, по сравнению с большинством аналогов, вес, и удобную ручку, что позволяет без труда переносить его по рабочей площадке и обеспечить равномерную просушку покрытия. Внутри имеется теплоизоляционный экран, благодаря которому внешний кожух и ручка тепловой пушки не нагревается. Два режима работы позволяют подобрать степень обогрева для конкретной задачи, а термостат помогает управлять температурой воздуха.
Преимущества тепловой пушки BHP-PE-5:
- Ударопрочность;
- Антикоррозийное покрытие;
- 3 в одном: обогрев, вентиляция и сушка;
- Малогабаритность;
- Износостойкость;
- Предохранение от перегрева и короткого замыкания;
- Портативность и простота эксплуатации.
Комплектация:
- Поворотный корпус;
- Блок управления;
- Воздухозаборная решетка;
- Воздуховыпускная решетка;
- Ручка-подставка;
- Фиксатор;
- Инструкция;
- Гарантийный талон;
- Упаковка.