Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967
Арт. О00000022646
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Термостат
|Да
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Макс. ток, А
|13.2
- Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 – это новое поколение компактных тепловых пушек для направленного обогрева в цилиндрическом корпусе. Пушки выполнены в корпусе из нержавеющей стали, с возможностью регулирования угла наклона. Эргономичная ручка встроена в пластиковый блок управления, что придаёт современный вид пушке и облегчает её вес. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН из нержавеющей стали. Корпус специально обработан для предотвращения коррозии. Все модели имеют встроенный терморегулятор, позволяющий поддерживать нужную температуру в помещении.
Преимущества
- Небольшие габариты и легкий вес
- Возможность регулировки угла наклона
- Внутренний тепловой экран, уменьшающий температуру корпуса
- Антивандальное износостойкое покрытие опор
- Удобная эргономичная ручка для переноса
- Встроенный термостат для защиты от перегрева
- Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева
- Современный дизайн