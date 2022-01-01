Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967

Преимущества

Небольшие габариты и легкий вес

Возможность регулировки угла наклона

Внутренний тепловой экран, уменьшающий температуру корпуса

Антивандальное износостойкое покрытие опор

Удобная эргономичная ручка для переноса

Встроенный термостат для защиты от перегрева

Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева

Современный дизайн

Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 – это новое поколение компактных тепловых пушек для направленного обогрева в цилиндрическом корпусе. Пушки выполнены в корпусе из нержавеющей стали, с возможностью регулирования угла наклона. Эргономичная ручка встроена в пластиковый блок управления, что придаёт современный вид пушке и облегчает её вес. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН из нержавеющей стали. Корпус специально обработан для предотвращения коррозии. Все модели имеют встроенный терморегулятор, позволяющий поддерживать нужную температуру в помещении.