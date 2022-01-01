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Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967
3 990 ₽
Электрические тепловые пушки
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967
    Арт. О00000022646
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967
    Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967
      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967

      Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 НС-1274967

      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000022646

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Термостат
      		Да
      Макс. ток, А
      		13.2
      Все характеристики
      3 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрическая тепловая пушка Ballu BHP-PE2-3 – это новое поколение компактных тепловых пушек для направленного обогрева в цилиндрическом корпусе. Пушки выполнены в корпусе из нержавеющей стали, с возможностью регулирования угла наклона. Эргономичная ручка встроена в пластиковый блок управления, что придаёт современный вид пушке и облегчает её вес. В качестве нагревательного элемента используется ТЭН из нержавеющей стали. Корпус специально обработан для предотвращения коррозии. Все модели имеют встроенный терморегулятор, позволяющий поддерживать нужную температуру в помещении.

        Преимущества

        • Небольшие габариты и легкий вес
        • Возможность регулировки угла наклона
        • Внутренний тепловой экран, уменьшающий температуру корпуса
        • Антивандальное износостойкое покрытие опор
        • Удобная эргономичная ручка для переноса
        • Встроенный термостат для защиты от перегрева
        • Две ступени мощности и режим вентиляции без нагрева
        • Современный дизайн