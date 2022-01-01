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Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black
9 490 ₽
16 390 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black
Арт. О00000024959
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black
  • Персональная скидка
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black
Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black

Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black

Дарим скидки за
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  • -6 900 ₽
9 490 ₽
16 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. О00000024959

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Вес, кг
8.45
Габариты, мм
370x755x398
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -6 900 ₽
9 490 ₽
16 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black – это полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания, что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Сфера применения BIGH-55 Black широка: отопление загородных домов и дач в период межсезонья, создание комфортных условий на открытых площадках ресторанов, кафе или гостиниц, обогрев людей на выездных развлекательных мероприятиях. Эксклюзивная особенность техники - возможность одновременного инфракрасного и конвективного теплообмена (технология Fast Heat). Источником теплового излучения служит панель в передней части корпуса. Она выполнена из высокопрочной керамики класса «А», на поверхности которой отсутствуют микротрещины, сколы и иные дефекты. Конвективный поток выходит через перфорацию в верхней части обогревателя. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м². Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора. Газовый инфракрасный обогреватель BIGH-55 Black мобилен и легок в перемещении - за счет усиленных шасси он свободно перемещается по любой гладкой поверхности. Оборудование работает абсолютно бесшумно, а его подключение требует минимума времени и сил – редуктор давления и шланг уже входят в комплект.

    Преимущества

    • Мощность обогрева 4,2 кВт
    • Площадь обогрева 60 м²
    • Скрытое расположение газового баллона внутри корпуса
    • Панель управления эргономичная
    • Передняя панель с перфорацией
    • Усиленные колеса для перемещения обогревателя
    • Независимость от электропитания
    • 3-х ступенчатая регулировка мощности
    • Защитная термопара для контроля пламени
    • Аварийное отключение при опрокидывании
    • Система контроля уровня СО2
    • Фиксатор баллона в комплекте
    • Эксклюзивный дизайн фронтальной решетки и переключателя режимов в стиле Ballu
    • Армированный шланг с редуктором уже установлены
    • Баллоны до 27 литров устанавливаются внутрь прибора
    • Суперкомпактный размер прибора и упаковки
    • Лучшая керамическая горелка класса А
    • Усиленный газовый клапан
    • Специальная износостойкая краска для обода
    • Увеличенная на 25% теплоотдача за счет комбинации инфракрасного и конвективного обогрева
    • Для газового обогревателя Ballu BIGH-55 Black подходят газовые баллоны Российского производства