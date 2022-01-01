Преимущества

Мощность обогрева 4,2 кВт

Площадь обогрева 60 м²

Скрытое расположение газового баллона внутри корпуса

Панель управления эргономичная

Передняя панель с перфорацией

Усиленные колеса для перемещения обогревателя

Независимость от электропитания

3-х ступенчатая регулировка мощности

Защитная термопара для контроля пламени

Аварийное отключение при опрокидывании

Система контроля уровня СО2

Фиксатор баллона в комплекте

Эксклюзивный дизайн фронтальной решетки и переключателя режимов в стиле Ballu

Армированный шланг с редуктором уже установлены

Баллоны до 27 литров устанавливаются внутрь прибора

Суперкомпактный размер прибора и упаковки

Лучшая керамическая горелка класса А

Усиленный газовый клапан

Специальная износостойкая краска для обода

Увеличенная на 25% теплоотдача за счет комбинации инфракрасного и конвективного обогрева

Для газового обогревателя Ballu BIGH-55 Black подходят газовые баллоны Российского производства

Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black – это полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания, что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Сфера применения BIGH-55 Black широка: отопление загородных домов и дач в период межсезонья, создание комфортных условий на открытых площадках ресторанов, кафе или гостиниц, обогрев людей на выездных развлекательных мероприятиях. Эксклюзивная особенность техники - возможность одновременного инфракрасного и конвективного теплообмена (технология Fast Heat). Источником теплового излучения служит панель в передней части корпуса. Она выполнена из высокопрочной керамики класса «А», на поверхности которой отсутствуют микротрещины, сколы и иные дефекты. Конвективный поток выходит через перфорацию в верхней части обогревателя. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м². Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора. Газовый инфракрасный обогреватель BIGH-55 Black мобилен и легок в перемещении - за счет усиленных шасси он свободно перемещается по любой гладкой поверхности. Оборудование работает абсолютно бесшумно, а его подключение требует минимума времени и сил – редуктор давления и шланг уже входят в комплект.