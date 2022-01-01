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Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black
Арт. О00000024959
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Вес, кг
|8.45
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Габариты, мм
|370x755x398
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- Инфракрасный газовый обогреватель Ballu BIGH-55 Black – это полностью автономная система обогрева. Для работы обогревателя не требуется наличие электропитания, что дает возможность устанавливать его практически где угодно. Сфера применения BIGH-55 Black широка: отопление загородных домов и дач в период межсезонья, создание комфортных условий на открытых площадках ресторанов, кафе или гостиниц, обогрев людей на выездных развлекательных мероприятиях. Эксклюзивная особенность техники - возможность одновременного инфракрасного и конвективного теплообмена (технология Fast Heat). Источником теплового излучения служит панель в передней части корпуса. Она выполнена из высокопрочной керамики класса «А», на поверхности которой отсутствуют микротрещины, сколы и иные дефекты. Конвективный поток выходит через перфорацию в верхней части обогревателя. Прибор функционирует в трех режимах мощности, обогревая помещения площадью до 60 м². Бесперебойная работа на протяжении многих лет достигается благодаря многоуровневой системе безопасности, в которую входит: защитная термопара для контроля пламени, датчики аварийного отключения при опрокидывании и превышении уровня углекислого газа. Кроме того, специальный фиксатор предотвращает случайное выпадение баллона при перемещении прибора. Газовый инфракрасный обогреватель BIGH-55 Black мобилен и легок в перемещении - за счет усиленных шасси он свободно перемещается по любой гладкой поверхности. Оборудование работает абсолютно бесшумно, а его подключение требует минимума времени и сил – редуктор давления и шланг уже входят в комплект.
Преимущества
- Мощность обогрева 4,2 кВт
- Площадь обогрева 60 м²
- Скрытое расположение газового баллона внутри корпуса
- Панель управления эргономичная
- Передняя панель с перфорацией
- Усиленные колеса для перемещения обогревателя
- Независимость от электропитания
- 3-х ступенчатая регулировка мощности
- Защитная термопара для контроля пламени
- Аварийное отключение при опрокидывании
- Система контроля уровня СО2
- Фиксатор баллона в комплекте
- Эксклюзивный дизайн фронтальной решетки и переключателя режимов в стиле Ballu
- Армированный шланг с редуктором уже установлены
- Баллоны до 27 литров устанавливаются внутрь прибора
- Суперкомпактный размер прибора и упаковки
- Лучшая керамическая горелка класса А
- Усиленный газовый клапан
- Специальная износостойкая краска для обода
- Увеличенная на 25% теплоотдача за счет комбинации инфракрасного и конвективного обогрева
- Для газового обогревателя Ballu BIGH-55 Black подходят газовые баллоны Российского производства