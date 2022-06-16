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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Арт. Ю00000027029
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Вес, кг
|3.5
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Габариты, мм
|350x460x315
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- Инфракрасный обогреватель BIH-LM-1,5 – универсальный обогреватель мощностью до 1,5 кВт. Для создания комфортной температуры в помещении прибор использует систему комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева, основное действие которой распространяется на все предметы в зоне обогрева, а дополнительное достигается благодаря особой форме корпуса. Холодный воздух поступает в обогреватель снизу, а затем нагретым выходит через пропускную решетку и равномерно распространяется по всему помещению. Для защиты от ударов и механических повреждений прибор предусматривает прочный корпус стальной конструкции, а для защиты от коррозии – специальное покрытие. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой.
Преимущества
- Три режима мощности 1500/1000/500 Вт
- Возможность применения на открытых площадках и в полуоткрытых помещениях
- Моментальный нагрев
- Ощущаемая тепловая мощность в 2 раза выше номинальной
- Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе
- Дополнительный конвективный обогрев
- Стальная защитная решетка-гриль для защиты от случайного касания нагревательного элемента
- Устойчивые опоры для напольного размещения
- Удобная ручка для переноски обогревателя