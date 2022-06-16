Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5

Преимущества

Три режима мощности 1500/1000/500 Вт

Возможность применения на открытых площадках и в полуоткрытых помещениях

Моментальный нагрев

Ощущаемая тепловая мощность в 2 раза выше номинальной

Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе

Дополнительный конвективный обогрев

Стальная защитная решетка-гриль для защиты от случайного касания нагревательного элемента

Устойчивые опоры для напольного размещения

Удобная ручка для переноски обогревателя

Инфракрасный обогреватель BIH-LM-1,5 – универсальный обогреватель мощностью до 1,5 кВт. Для создания комфортной температуры в помещении прибор использует систему комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева, основное действие которой распространяется на все предметы в зоне обогрева, а дополнительное достигается благодаря особой форме корпуса. Холодный воздух поступает в обогреватель снизу, а затем нагретым выходит через пропускную решетку и равномерно распространяется по всему помещению. Для защиты от ударов и механических повреждений прибор предусматривает прочный корпус стальной конструкции, а для защиты от коррозии – специальное покрытие. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой.