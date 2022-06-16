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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
4.5
2
4 670 ₽
Инфракрасные обогреватели
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Арт. Ю00000027029
4.5
2
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
  • Персональная скидка
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5
Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LM-1.5

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4 670 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000027029
4.5
2

Характеристики

Производитель
Ballu
Страна производства
Россия
Родина бренда
Нидерланды
Вес, кг
3.5
Габариты, мм
350x460x315
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 670 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Инфракрасный обогреватель BIH-LM-1,5 – универсальный обогреватель мощностью до 1,5 кВт. Для создания комфортной температуры в помещении прибор использует систему комбинированного конвективно-инфракрасного обогрева, основное действие которой распространяется на все предметы в зоне обогрева, а дополнительное достигается благодаря особой форме корпуса. Холодный воздух поступает в обогреватель снизу, а затем нагретым выходит через пропускную решетку и равномерно распространяется по всему помещению. Для защиты от ударов и механических повреждений прибор предусматривает прочный корпус стальной конструкции, а для защиты от коррозии – специальное покрытие. Кварцевые инфракрасные лампы защищены хромированной решеткой.

    Преимущества

    • Три режима мощности 1500/1000/500 Вт
    • Возможность применения на открытых площадках и в полуоткрытых помещениях
    • Моментальный нагрев
    • Ощущаемая тепловая мощность в 2 раза выше номинальной
    • Сохраняет эффективность даже на ветру и морозе
    • Дополнительный конвективный обогрев
    • Стальная защитная решетка-гриль для защиты от случайного касания нагревательного элемента
    • Устойчивые опоры для напольного размещения
    • Удобная ручка для переноски обогревателя