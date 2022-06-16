Преимущества

Эксклюзивный дизайн Platinum series

Эффективный обогрев на открытом воздухе круглый год

Два уровня мощности: 750 и 1500 Ватт

Форма корпуса и дизайн решетки обеспечивает максимально широкую зону обогрева

Встроенный кронштейн с возможностью наклона с шагом в 15°

Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5 - это универсальный тип компактных инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева как закрытых помещений, так и открытых зон. Обогреватель может устанавливаться на любую стену или колонну при помощи встроенного в блок управления кронштейна с возможностью регулировки угла наклона. Кварцевые лампы обеспечивают самый интенсивный инфракрасный нагрев и сохраняют свою эффективность даже на открытом воздухе при круглогодичном использовании. Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5 имеет 2 режима работы: 750 и 1500 Вт. С помощью шнура дистанционного управления его можно удобно включать и выключать при размещении высоко на стене. Благодаря повышенной пылевлагозащите IP24 обогреватели серии LW2 можно устанавливать на улице без навеса. Они станут оптимальным источником направленного обогрева для летних кафе и открытых зон ресторанов, а также террас, беседок, веранд, мест проведения мероприятий на открытом воздухе, в загородных домах и дачах.