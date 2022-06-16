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Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
5.0
2
Найти аналог
Инфракрасные обогреватели
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
    Арт. Ю00000029789
    5.0
    2
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
    Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5
      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5

      Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000029789
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		1.6
      Габариты, мм
      		555x135x120
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5 - это универсальный тип компактных инфракрасных обогревателей, которые прекрасно подходят для обогрева как закрытых помещений, так и открытых зон. Обогреватель может устанавливаться на любую стену или колонну при помощи встроенного в блок управления кронштейна с возможностью регулировки угла наклона. Кварцевые лампы обеспечивают самый интенсивный инфракрасный нагрев и сохраняют свою эффективность даже на открытом воздухе при круглогодичном использовании. Инфракрасный обогреватель Ballu BIH-LW2-1.5 имеет 2 режима работы: 750 и 1500 Вт. С помощью шнура дистанционного управления его можно удобно включать и выключать при размещении высоко на стене. Благодаря повышенной пылевлагозащите IP24 обогреватели серии LW2 можно устанавливать на улице без навеса. Они станут оптимальным источником направленного обогрева для летних кафе и открытых зон ресторанов, а также террас, беседок, веранд, мест проведения мероприятий на открытом воздухе, в загородных домах и дачах.

        Преимущества

        • Эксклюзивный дизайн Platinum series
        • Эффективный обогрев на открытом воздухе круглый год
        • Два уровня мощности: 750 и 1500 Ватт
        • Форма корпуса и дизайн решетки обеспечивает максимально широкую зону обогрева
        • Встроенный кронштейн с возможностью наклона с шагом в 15°