Механический термостат Ballu BMT-1

Преимущества

Универсальная модель BMT-1 для любых однофазных ИК обогревателей (BIH-AP и BIH-T до 2 кВт)

Диапазон регулировки +10…+30°С

Максимальный ток коммутации 16 А

Индикация работы

Степень защиты - IP40



Термостат механический BALLU ВМТ-1 применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, заполненный газом. Обычно применяется в коммерческих приложениях, в домашних системах отопления и кондиционирования воздуха. Данный термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах. Корпус выполнен из высококачественного пластика. При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать однополюсный перекидной контакт (алгоритм работы выбирается при подключении). Устройство оснащено индикатором работы.