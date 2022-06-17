Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Механический термостат Ballu BMT-1
5.0
1
890 ₽
Терморегуляторы
    Механический термостат Ballu BMT-1
    Арт. О00000010654
    5.0
    1
    Механический термостат Ballu BMT-1
    Механический термостат Ballu BMT-1
    Механический термостат Ballu BMT-1
    Механический термостат Ballu BMT-1
    Механический термостат Ballu BMT-1
      Механический термостат Ballu BMT-1
      Механический термостат Ballu BMT-1
      Механический термостат Ballu BMT-1
      Механический термостат Ballu BMT-1
      Механический термостат Ballu BMT-1

      Механический термостат Ballu BMT-1

      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000010654
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		0.15
      Габариты, мм
      		83x83x38
      Все характеристики
      890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Термостат механический BALLU ВМТ-1 применяется для регулирования поддерживаемой в помещении температуры. В качестве чувствительного элемента используется сильфон, заполненный газом. Обычно применяется в коммерческих приложениях, в домашних системах отопления и кондиционирования воздуха. Данный термостат не устанавливается в помещениях с повышенной влажностью и в агрессивных средах. Корпус выполнен из высококачественного пластика. При понижении или повышении измеряемой температуры относительно заданного значения термостат может размыкать или замыкать однополюсный перекидной контакт (алгоритм работы выбирается при подключении). Устройство оснащено индикатором работы.

        Преимущества

        • Универсальная модель BMT-1 для любых однофазных ИК обогревателей (BIH-AP и BIH-T до 2 кВт)
        • Диапазон регулировки +10…+30°С
        • Максимальный ток коммутации 16 А
        • Индикация работы
        • Степень защиты - IP40