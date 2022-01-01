Масляный радиатор Ballu BOH/CL-07BRN black
Арт. О00000036153
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Способ установки
|напольный
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Особенности
|термостат, защита от перегрева, регулировка мощности
- Маслонаполненный радиатор BALLU BOH/CL-07BRN black – это мобильный и современный прибор, выполненный в эксклюзивном дизайнерском решении. Антикоррозийный состав защищает модель от негативных воздействий внешней среды, матовое текстурное покрытие увеличивает теплоотдачу на 20%, а высокоточный термостат нового поколения автоматически поддерживает температуру в помещении.
Преимущества
- Модель выполнена в современном матово-черном цветовом исполнении
- Защитный антикоррозийный состав «Protective coating» - защищает масляный радиатор от негативных воздействий внешней среды и увеличивает срок службы
- Термостат нового поколения «Opti-Heat» - с функцией автоматического поддержания температуры и удобным эргономичным управлением.
- Конструкция ножек «High Stability» - благодаря специальной конструкции ножек, полностью исключается возможность опрокидывания
- Оптимальная перфорация на фронтальной стенке радиатора – увеличивает эффективность обогрева на 20% и срок службы масляного радиатора
- Полная свобода перемещения с комплексом «Easy moving»
- Три режима мощности обогрева - 600/900/1500 Вт
- Универсальная система хранения шнура