Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP -10SH

Вместительный бак и экономичный расход топлива обеспечивают до 15 часов непрерывной работы.

Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP-10 SH НС-1170302 представляет собой переносной теплогенератор, который предназначен для безопасного и эффективного обогрева помещений площадью до 100 кв. м. Модель применяется на крупных строительных объектах, в производственной сфере.

Преимущества