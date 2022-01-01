Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP -10SH
Арт. Ю00000030317
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Объем бака для топлива, л
|12
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Расход топлива, л/ч
|0.9
- Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP-10 SH НС-1170302 представляет собой переносной теплогенератор, который предназначен для безопасного и эффективного обогрева помещений площадью до 100 кв. м. Модель применяется на крупных строительных объектах, в производственной сфере. Вместительный бак и экономичный расход топлива обеспечивают до 15 часов непрерывной работы.
Преимущества
- Эффективен для помещений площадью до 100 м2
- Нагрев воздуха (дельта температуры) - 40 градусов
- Максимальная потребляемая мощность - 230 Вт
- Средний расход топлива - 0.8 кг/ч
- Защита от перегрева
- Контроль наличия пламени (отключат подачу топлива)
- Автоматическое отключение при исчерпании топлива
- Материал теплообменника - нержавеющая сталь AISI 430
- Электронный розжиг горелки
- Встроенный тепловентилятор
- Регулировка температуры нагрева - встроенный электронный программатор
- Встроенный термостат
- До 15 часов непрерывной работы
- Многоступенчатая система безопасности Ballu Siber Heat BHDP-10 SH НС-1170302