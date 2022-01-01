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Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP -10SH
Найти аналог
Дизельные тепловые пушки
    Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP -10SH
    Арт. Ю00000030317
    Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP -10SH

      Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP -10SH

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000030317

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Объем бака для топлива, л
      		12
      Расход топлива, л/ч
      		0.9
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Дизельная пушка прямого нагрева Ballu Siber Heat BHDP-10 SH НС-1170302 представляет собой переносной теплогенератор, который предназначен для безопасного и эффективного обогрева помещений площадью до 100 кв. м. Модель применяется на крупных строительных объектах, в производственной сфере. Вместительный бак и экономичный расход топлива обеспечивают до 15 часов непрерывной работы.

        Преимущества

        • Эффективен для помещений площадью до 100 м2
        • Нагрев воздуха (дельта температуры) - 40 градусов
        • Максимальная потребляемая мощность - 230 Вт
        • Средний расход топлива - 0.8 кг/ч
        • Защита от перегрева
        • Контроль наличия пламени (отключат подачу топлива)
        • Автоматическое отключение при исчерпании топлива
        • Материал теплообменника - нержавеющая сталь AISI 430
        • Электронный розжиг горелки
        • Встроенный тепловентилятор
        • Регулировка температуры нагрева - встроенный электронный программатор
        • Встроенный термостат
        • До 15 часов непрерывной работы
        • Многоступенчатая система безопасности Ballu Siber Heat BHDP-10 SH НС-1170302