Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof

Преимущества

Внутренний бак покрыт качественной мелкодисперсной эмалью, а магниевый анод защищает баки от коррозии

С помощью регулятора температуры на моделях 120 и 150 литров можно настраивать температуру нагрева воды от 30 до 70°С

Надежность

Высокая износостойкость

Водонагреватели PROOF с емкостью эмалированного бака до 150 литров незаменимы для помещений с повышенным расходом горячей воды. Это функциональные, экономичные и надежные приборы с индикатором нагрева, термометром, анкерными болтами и диэлектрическими переходниками в комплекте.