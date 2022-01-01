Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof
Арт. О00000016039
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
- Водонагреватели PROOF с емкостью эмалированного бака до 150 литров незаменимы для помещений с повышенным расходом горячей воды. Это функциональные, экономичные и надежные приборы с индикатором нагрева, термометром, анкерными болтами и диэлектрическими переходниками в комплекте.
Преимущества
- Внутренний бак покрыт качественной мелкодисперсной эмалью, а магниевый анод защищает баки от коррозии
- С помощью регулятора температуры на моделях 120 и 150 литров можно настраивать температуру нагрева воды от 30 до 70°С
- Надежность
- Высокая износостойкость