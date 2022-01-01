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Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof
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Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof
    Арт. О00000016039
    Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof
    Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof
    Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof
      Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof
      Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof
      Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof

      Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Proof

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016039

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Водонагреватели PROOF с емкостью эмалированного бака до 150 литров незаменимы для помещений с повышенным расходом горячей воды. Это функциональные, экономичные и надежные приборы с индикатором нагрева, термометром, анкерными болтами и диэлектрическими переходниками в комплекте.

        Преимущества

        • Внутренний бак покрыт качественной мелкодисперсной эмалью, а магниевый анод защищает баки от коррозии
        • С помощью регулятора температуры на моделях 120 и 150 литров можно настраивать температуру нагрева воды от 30 до 70°С
        • Надежность
        • Высокая износостойкость