Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon

Преимущества

Внутренний бак Ballu BWH/S Rodon НС-1123874 из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома

Нагревательный элемент из высококачественной меди

Защита от сухого нагрева

Защита от перегрева

Защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан

Эффективная теплоизоляция (20 мм)

Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) - 2

Время нагрева воды до 75°С - 180 мин

Количество режимов нагрева - 1

Защита от поражения электрическим током - 1 класс

В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен магниевым анодом

Встроенный температурный регулятор: обеспечивает постоянный и надежный контроль температуры воды в водонагревателе

Индикатор работы изделия: обеспечивает визуальный контроль работы водонагревателя

Стильный дизайн и плоская форма корпуса

Минимальное давление воды - 0,8 бар

Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon НС-1123874 используется в квартирах, частных домах, на дачах и т.п. для нагрева воды объемом до 50 литров.