Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon
Арт. О00000016040
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Нидерланды
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Нет
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- Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon НС-1123874 используется в квартирах, частных домах, на дачах и т.п. для нагрева воды объемом до 50 литров.
Преимущества
- Внутренний бак Ballu BWH/S Rodon НС-1123874 из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома
- Нагревательный элемент из высококачественной меди
- Защита от сухого нагрева
- Защита от перегрева
- Защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан
- Эффективная теплоизоляция (20 мм)
- Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) - 2
- Время нагрева воды до 75°С - 180 мин
- Количество режимов нагрева - 1
- Защита от поражения электрическим током - 1 класс
- В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен магниевым анодом
- Встроенный температурный регулятор: обеспечивает постоянный и надежный контроль температуры воды в водонагревателе
- Индикатор работы изделия: обеспечивает визуальный контроль работы водонагревателя
- Стильный дизайн и плоская форма корпуса
- Минимальное давление воды - 0,8 бар