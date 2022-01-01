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Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon
Найти аналог
Водонагреватели накопительные электрические
    Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon
    Арт. О00000016040
    Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon
    Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon
      Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon
      Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon

      Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016040

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Ускоренный нагрев
      		Нет
      Дисплей
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Водонагреватель Ballu BWH/S 50 Rodon НС-1123874 используется в квартирах, частных домах, на дачах и т.п. для нагрева воды объемом до 50 литров.

        Преимущества

        • Внутренний бак Ballu BWH/S Rodon НС-1123874 из нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозийных элементов: никеля и хрома
        • Нагревательный элемент из высококачественной меди
        • Защита от сухого нагрева
        • Защита от перегрева
        • Защита от превышающего норму гидравлического давления через предохранительный сливной клапан
        • Эффективная теплоизоляция (20 мм)
        • Расчетное количество человек для принятия душа (при среднем расходе) - 2
        • Время нагрева воды до 75°С - 180 мин
        • Количество режимов нагрева - 1
        • Защита от поражения электрическим током - 1 класс
        • В качестве дополнительной защиты внутреннего бака от коррозии водонагреватель оснащен магниевым анодом
        • Встроенный температурный регулятор: обеспечивает постоянный и надежный контроль температуры воды в водонагревателе
        • Индикатор работы изделия: обеспечивает визуальный контроль работы водонагревателя
        • Стильный дизайн и плоская форма корпуса
        • Минимальное давление воды - 0,8 бар