Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика

Картридж для фильтра Барьер Эксперт Механика - устанавливается в первую ступень трехступенчатых проточных фильтров Барьер Эксперт, для очистки холодной воды. Обеспечивает предварительную очистку воды от песка, ржавчины, окалины и других нерастворимых механических примесей. Картридж состоит из полипропилена пищевого класса, который задерживает частицы размеров свыше 5 мкм.