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Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика
5.0
2
677 ₽
780 ₽
Картриджи к проточным фильтрам
    Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика
    Арт. Ю00000022129
    5.0
    2
    Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика
    Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика
    Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика
      Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика
      Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика
      Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика

      Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика

      • -103 ₽
      677 ₽
      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000022129
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Барьер
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вес, кг
      		0.6
      Габариты, мм
      		80х80х340
      Все характеристики
      • -103 ₽
      677 ₽
      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картридж для фильтра Барьер Эксперт Механика - устанавливается в первую ступень трехступенчатых проточных фильтров Барьер Эксперт, для очистки холодной воды. Обеспечивает предварительную очистку воды от песка, ржавчины, окалины и других нерастворимых механических примесей. Картридж состоит из полипропилена пищевого класса, который задерживает частицы размеров свыше 5 мкм.