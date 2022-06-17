Картридж для проточного фильтра Барьер Expert Механика
Арт. Ю00000022129
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вес, кг
|0.6
|
Габариты, мм
|80х80х340
- Картридж для фильтра Барьер Эксперт Механика - устанавливается в первую ступень трехступенчатых проточных фильтров Барьер Эксперт, для очистки холодной воды. Обеспечивает предварительную очистку воды от песка, ржавчины, окалины и других нерастворимых механических примесей. Картридж состоит из полипропилена пищевого класса, который задерживает частицы размеров свыше 5 мкм.