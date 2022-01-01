Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
Найти аналог
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
    Арт. О00000036760
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней

      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 15000, 9 ступеней

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000036760

      Характеристики

      Производитель
      		Бастион
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		434х350х380
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Стабилизатор напряжения для всего дома. Мощность нагрузки — до 15 кВА. 9 ступеней регулирования. Точность стабилизации — 7%. Рабочий диапазон напряжения сети — 120...280 В. Расширенный диапазон напряжение сети — 80...295 В. 4 температурных датчика для защиты от перегрева. Тройная защита от перегрузки.

        Преимущества

        • Микропроцессорное управление и «мягкое« переключение ступеней
        • Стабилизация вольтдобавочного типа на симисторных ключах с запасом по мощности
        • Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность по входу и выходу
        • Конвективное охлаждение без вентилятора, бесшумная работа
        • Защитное отключение при аварийно низком/высоком напряжении с автоматическим восстановлением