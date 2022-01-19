Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STL 20000, 9 ступеней

Преимущества

Стабилизация вольтдобавочного типа на симисторных ключах с запасом по мощности

Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность по входу и выходу

Конвективное охлаждение без вентилятора, бесшумная работа

Защитное отключение при аварийно низком/высоком напряжении с автоматическим восстановлением

Стабилизатор напряжения для всего дома. Мощность нагрузки — до 20 кВА. 9 ступеней регулирования. Точность стабилизации — 7%. Рабочий диапазон напряжения сети — 120...280 В. Расширенный диапазон напряжение сети — 80...295 В. 4 температурных датчика для защиты от перегрева. Тройная защита от перегрузки. Микропроцессорное управление и «мягкое« переключение ступеней.