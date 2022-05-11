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Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
5.0
1
56 110 ₽
Стабилизаторы напряжения
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
    Арт. О00000036762
    5.0
    1
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
    Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней

      Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней

      56 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. О00000036762
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Бастион
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		434х350х380
      Частота питающей сети, Гц
      		50
      Все характеристики
      56 110 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      5 лет гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Стабилизатор напряжения для всего дома. Мощность нагрузки — до 20 кВА. 9 ступеней регулирования. Точность стабилизации — 7%. Рабочий диапазон напряжения сети — 120...280 В. Расширенный диапазон напряжение сети — 80...295 В. 4 температурных датчика для защиты от перегрева. Тройная защита от перегрузки. Микропроцессорное управление и «мягкое« переключение ступеней.

        Преимущества

        • Стабилизация вольтдобавочного типа на симисторных ключах с запасом по мощности
        • Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность по входу и выходу
        • Конвективное охлаждение без вентилятора, бесшумная работа
        • Защитное отключение при аварийно низком/высоком напряжении с автоматическим восстановлением