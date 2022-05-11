Стабилизатор сетевого напряжения Бастион Skat STP 20000 , 16 ступеней
Арт. О00000036762
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|434х350х380
|
Частота питающей сети, Гц
|50
- Стабилизатор напряжения для всего дома. Мощность нагрузки — до 20 кВА. 9 ступеней регулирования. Точность стабилизации — 7%. Рабочий диапазон напряжения сети — 120...280 В. Расширенный диапазон напряжение сети — 80...295 В. 4 температурных датчика для защиты от перегрева. Тройная защита от перегрузки. Микропроцессорное управление и «мягкое« переключение ступеней.
Преимущества
- Стабилизация вольтдобавочного типа на симисторных ключах с запасом по мощности
- Цифровой дисплей отображает реальное напряжение, ток, мощность по входу и выходу
- Конвективное охлаждение без вентилятора, бесшумная работа
- Защитное отключение при аварийно низком/высоком напряжении с автоматическим восстановлением