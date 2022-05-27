Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)
Арт. Ю00000020850
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Типоразмер
|AA
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Электролит
|алкалиновый
- Алкалиновая батарейка Energizer Maximum – самый мощный элемент питания в ряду щелочных батареек серии Power Boost. Используется в устройствах с повышенным потреблением тока: электробритвах, портативных радиостанциях, плеерах, диктофонах, электрических зубных щетках, мощных фонариках, игрушках. Продается в упаковке-блистере, в комплекте – 2 штуки.
Преимущества
- +60% энергии по сравнению с обычными алкалиновыми батарейками
- Обеспечивает максимальную отдачу от бытовых устройств
- Меньший саморазряд
- Благодаря инновационной технологии Power Boost служит до 7-10 лет
- Низкая цена