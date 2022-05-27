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Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)
4.5
2
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Элементы питания
    Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)
    Арт. Ю00000020850
    4.5
    2
    Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)
    Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)
      Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)
      Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)

      Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000020850
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Energizer
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Типоразмер
      		AA
      Электролит
      		алкалиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Алкалиновая батарейка Energizer Maximum – самый мощный элемент питания в ряду щелочных батареек серии Power Boost. Используется в устройствах с повышенным потреблением тока: электробритвах, портативных радиостанциях, плеерах, диктофонах, электрических зубных щетках, мощных фонариках, игрушках. Продается в упаковке-блистере, в комплекте – 2 штуки.

        Преимущества

        • +60% энергии по сравнению с обычными алкалиновыми батарейками
        • Обеспечивает максимальную отдачу от бытовых устройств
        • Меньший саморазряд
        • Благодаря инновационной технологии Power Boost служит до 7-10 лет
        • Низкая цена