Батарейки Energizer ENR Maximum 840013 (LR6, AA, 2 шт.)

Преимущества

+60% энергии по сравнению с обычными алкалиновыми батарейками

Обеспечивает максимальную отдачу от бытовых устройств

Меньший саморазряд

Благодаря инновационной технологии Power Boost служит до 7-10 лет

Низкая цена

Алкалиновая батарейка Energizer Maximum – самый мощный элемент питания в ряду щелочных батареек серии Power Boost. Используется в устройствах с повышенным потреблением тока: электробритвах, портативных радиостанциях, плеерах, диктофонах, электрических зубных щетках, мощных фонариках, игрушках. Продается в упаковке-блистере, в комплекте – 2 штуки.